Arriva la denuncia del Forum H2O, schiuma nelle Grotte di Stiffe

PESCARA – Un gruppo di studenti ed appassionati di Economia e Finanza, parte di una più grande rete (Starting Finance Club) che ad oggi conta club presenti in ben 28 Università italiane ed è in continua crescita: è lo Starting Finance Club Pescara.

Oggi l’appuntamento dei lettori del Martino è con Davide Pietrangelo, studente di Economia dell’Università “G. d’Annunzio” di Pescara, membro della consulta degli studenti e presidente dello Starting Finance Club Pescara.

Ciao Davide, innanzitutto cos’è lo Starting Finance Club?

Si tratta di una rete di club universitari attivi nelle principali facoltà italiane. I Club, ad oggi 28, sono luoghi di incontro per ragazzi e ragazze con la passione per la finanza e l’economia, che possono così mettersi in gioco, andando a creare un gruppo di persone unite da obiettivi comuni. Sono legate a Starting Finance, una società innovativa che fa informazione, formazione, e gamification nel mondo dell’Economia e della Finanza. Questo modello di network ci permette di fare rete tra studenti dello stesso Ateneo, tra studenti di tutta Italia, e di avere ponti con realtà sia locali che nazionali.

Starting Finance Club è presente anche all’Università d’Annunzio?

Si, con lo Starting Finance Club Pescara. Abbiamo lanciato il club in ateneo nel 2018. È molto interessante il caso dell’Uda, dove ben tre dipartimenti si occupano di Economia (Dipartimento di Economia, Dipartimento di Economia Aziendale, e Scienze filosofiche, pedagogiche ed economico-quantitative) e sono numerosissimi i corsi e gli indirizzi. Mettere intorno allo stesso tavolo ragazzi con background simili ma diversi allo stesso tempo, è stato stimolante, ci ha arricchito ed ha aperto nuovi orizzonti. Si è quasi rivelato necessario nel nostro territorio. L’area di Pescara è la più viva della regione, ma complessivamente questa non offre tante opportunità. Noi giovani non possiamo solo chiederle, ma possiamo e dobbiamo anche crearle. Portare in Università personaggi e professori che non si sarebbero potuti conoscere se non andando fuori regione, va proprio in questa direzione.

Parlaci delle attività dello Starting Finance Club Pescara.

Abbiamo lanciato il Club circa due anni fa con un evento sulla Blockchain tenuto nell’aula “Federico Caffè” del polo pescarese dell’Università “D’Annunzio”. Siamo stati abituati, fino a pochi mesi fa, a vederci nelle aule universitarie, o nei locali adiacenti, e ad organizzare incontri in ateneo aperti a tutti. Abbiamo parlato di come trovare lavoro, delle professioni del futuro, e in generale di tematiche dimenticate dai corsi dell’Università ma importanti per gli studenti.

Collaboriamo regolarmente con Innovazione, associazione studentesca di cui faccio io stesso parte, con Legal hackers Pescara, con Bitcoin Abruzzo e con Spotted Uda. Cerchiamo di fare rete dentro l’Università e nel territorio

Con un budget praticamente assente e mezzi limitati, abbiamo riscosso anche più successo di iniziative analoghe, condotte dai vari organi dell’Ateneo.

Da cosa dipende, secondo te, questo successo?

Ritengo che sia in parte attribuibile al fatto che abbiamo intercettato le curiosità dei ragazzi, perché lo siamo noi in primis. In parte perché abbiamo cercato di colmare le lacune del percorso universitario, troppo spesso ridotto ad una serie di esami da superare e di libri da studiare. In parte grazie alla vivacità della stessa community.

Tra gli iscritti ci sono ragazzi più attivi e meno attivi, ma quando ognuno apporta anche solo un piccolo contributo il risultato è straordinario. Ho timore nel fare solo alcuni nomi, ma nel Club c’è chi si occupa dei rapporti all’interno del Club stesso, chi dei rapporti esterni al Club, chi dei social network, chi partecipa alla creazione di rubriche, chi scrive articoli, chi lo sostiene anche con cose più semplici

Sono grato ad ognuno di loro perché hanno sposato in pieno il progetto e perché gli permettono di prendere forma.

L’epidemia da coronavirus come ha modificato le vostre attività?

Il coronavirus ha spiazzato le nostre attività. L’Università ad oggi è ancora chiusa, e se dovesse essere riaperta, comunque, non potremmo più fare grandi eventi. Siamo molto soddisfatti però perché il gruppo non si è mai fermato e ci siamo completamente reinventati.

Ci siamo lanciati sui social, dove proponiamo articoli e approfondimenti sia su temi nazionali che locali, e abbiamo spostato sul web i nostri eventi. In questi mesi, nel “salotto virtuale” di Zoom, abbiamo avuto l’onore di incontrare il prof. Carlo Cottarelli, e abbiamo fatto una serie di aperitivi virtuali, uno a settimana, in cui abbiamo incontrato esperti di economia comportamentale, abbiamo conosciuto da vicino autori di libri, professionisti e imprenditori in vari ambiti e settori, tradizionali e non.

Il club Pescara raccoglie oltre 60 iscritti tra gli studenti della “D’Annunzio” ma la sua community raccoglie anche diversi ex studenti, o studenti del pescarese che studiano nelle università fuori regione. Siamo abituati a “prendere” dal territorio qualcosa per noi, ma il nostro sogno è di fare il contrario, di “dare” al nostro territorio. Nei prossimi mesi, quindi, cercheremo di concentrarci sul racconto e l’approfondimento dell’economia abruzzese e offriremo spunti al dibattito sul rilancio della regione dopo il Covid-19.

Grazie per l’intervista Davide e in bocca al lupo per il futuro!