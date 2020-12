Buon Natale dalla Sambenedettese Calcio

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Una bella Samb raggiunge in dieci uomini la vittoria al novantesimo minuto.

Meritato il successo dei rossoblu di Zironelli che non hanno mai subito il gioco avversario andando vicino al vantaggio già nel primo tempo con Shaka Mawuli.

Momento topico a dieci minuti dalla fine quando l’espulsione di Biondi, per doppia ammonizione, costringeva i rossoblu a giocare in inferiorità numerica.

Al novantesimo esatto un calcio di punizione dai trenta metri, in posizione centrale, battuta magistralmente da Federico Angiulli finiva sul palo alla destra dell’estremo difensore veneto e con una carambola ad effetto s’insaccava in porta nel lato opposto. Terza rete stagionale per il centrocampista, tutte in casa dopo quelle contro la Fermana e il Matelica.

La Samb chiude il 2020 con un successo che fa respirare dopo due sconfitte immeritate.

La Virtus Verona di Luigi Fresco perde l’imbattibilità dopo sette giornate e per la prima volta esce sconfitta dal “Riviera delle Palme”.

Si riprenderà a gennaio con la trasferta di Salò contro la Feralpi.

CRONACA

Primo tempo

1 calcio d’inizio battuto dalla Virtus Verona

10 i veneti protestano per un presunto tocco di mano in area rossoblu di D’Ambrosio

12 Samb in avanti sulla fascia sinistra, cross di Liporace sul secondo palo dove Shaka colpisce di testa dai cinque metri e mezzo: il portiere veneto Sibi si allunga sulla sinistra e devia in angolo

13 ammonito Biondi

18 Maxi Lopez dai venti metri, centrale, tira sopra la trasversale

28 Ruben Botta sulla destra in area avversaria fa partire un elegante tiro di sinistro sul secondo palo. Fuori di poco

30 ammonito Pessot

32 ammonito Bentivoglio

40 gioco fermo per leggeri infortuni a Del Carro e Shaka Mawuli

45 Due minuti di recupero

Prima frazione di gioco a favore della Samb che gestisce il gioco e va vicino al vantaggio con Shaka Mawuli. Ma è ancora 0-0

Secondo tempo

1 esce Carlevaris per Cazzola

2 occasione Virtus: dalla destra in area Del Carro si gira e lascia partire il tiro deviato d’istinto da Nobile

11 tiro dai venti metri destro di Botta, alto sopra la traversa

12 escono Liporace e D’Angelo per Malotti e Lescano

13 esce Danti per Danieli

27 esce Pellacani per Mazzolo

28 punizione dal limite destro di Botta, respinta della difesa. Riprende Botta, alto sopra la traversa

29 esce Maxi Lopez entra Nocciolini

32 uscita avventata di Nobile che si lascia sfilare la palla per raccoglierla ad un passo dalla linea di porta

36 ammonizione per Biondi, già ammonito, dunque espulso. Samb in dieci

43 tiro di Amadio dalla distanza, alto

45 Samb in vantaggiooooo. Punizione dalla stratosferica distanza di 30 metri di Federico Angiulli con il cuoio che batte sul palo alla destra di Sibi e ad effetto s’insacca in rete. Terza rete stagionale per il centrocampista sempre a segno al Riviera (Fermana e Matelica)

46 esce Botta per Chacon

49 Finisce qui, Samb batte Virtus Verona 1-0.

San Benedetto del Tronto – Stadio “Riviera delle Palme”

Mercoledì 23 dicembre 2020 – ore 12:30

17a giornata di Andata – Serie C girone B

IL TABELLINO

SAMB – VIRTUS VERONA 1 – 0 (pt 0 – 0)

Reti: 45st Angiulli.

SAMB (3-5-2): Nobile; Biondi, D’Ambrosio, Enrici; Masini, Shaka Mawuli, Angiulli, D’Angelo (12st Lescano), Liporace (12st Malotti); Botta (46st Chacon), Maxi Lopez (29st Nocciolini).

A disp. Laborda, Trillò, Chacon, Nocciolini, Malotti, Cristini, Rocchi, Serafino, Mehmetaj, Goicoechea, De Ciancio, Lescano.

Allenatore: Mauro Zironelli.

VIRTUS VERONA (4-3-1-2): Sibi; Pessot, Visentin, Pellacani (27st Mazzolo), Amadio; Bentivoglio, Delcarro, Lonardi; Carnevalis (1st Cazzola); Danti (13st Danieli), Pittarello.

A disp. Chiesa, Mazzolo, Arma, De Rigo, Danieli, Cazzola, Manconi, Bridi, Mazzei.

Allenatore: Luigi Fresco.

ARBITRO: Maria Marotta della sezione di Sapri.

Assistenti: Marco Toce (Ass. 1) e Giuseppe Luca Lisi (Ass. 2) entrambi della sezione di Firenze.

Quarto ufficiale: Filippo Giaccaglia di Jesi.

Ammoniti: 13pt Biondi (S), 30pt Pessot (V), 32pt Bentivoglio.

Espulsi: 36st Biondi (S) per doppia ammonizione

Angoli: 5-1 (pt 4-0).

Recupero: 2pt, 4st.

NOTE: gara a “Porte Chiuse” causa CoViD19. Prima dell’incontro il ricordo della società rossoblu della tragedia del MP “Rodi” avvenuta esattamente 50 anni fa. Samb in maglia blu con inserto verticale centrale rosso, Virtus Verona in completo rosso. Cielo sereno, giornata di sole. Temperatura circa 14°C. Terreno in perfette condizioni.

