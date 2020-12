Casalbordino: esplosione in fabbrica di fuochi d’artificio

GIULIANOVA – Il fatto è avvenuto nella notte di sabato, 19 dicembre. Da quanto si apprende, un uomo di 62 anni del posto, si sarebbe introdotto in un’abitazione per rubare una bicicletta. L’uomo però, è stato sorpreso dal proprietario che ha allertato immediatamente le forze dell’ordine. Il ladro è stato rintracciato dai Carabinieri e denunciato. Inoltre, è stato anche sanzionato per aver violato il coprifuoco in un orario non consentito e fuori dal comune di residenza senza alcuna comprovata necessità.