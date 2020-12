Cesena-Samb, diario di bordo: il cammino delle due squadre. Diretta TV

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Cesena e Samb si ritrovano dopo un anno all'”Orogel Stadium-Dino Manuzzi” La Fiorita della località romagnola.

Era il giorno di San Benedetto Martire, patrono della città sambenedettese, quando i rossoblu di Paolo Montero misero a segno la prima vittoria corsara in terra cesenate.

Una vittoria più che meritata, terza vittoria consecutiva stagionale, macchiata dall’espulsione del portiere Santurro nei minuti di recupero che costrinse la squadra a giocare gli ultimi spiccioli di gara in dieci e con l’attaccante Iacopo Cernigoi tra i pali.

A distanza di 14 mesi ecco la Samb di Zironelli reduce da un’incredibile quanto ingenua sconfitta casalinga contro il Matelica dopo sette risultati utili consecutivi che cerca di riprendere il cammino verso le posizioni più alte.

Il Cesena di William Viali, invece, proviene da due vittorie consecutive in trasferta, da tre gare senza subire reti, da sette risultati utili (ultima sconfitta, in casa contro il Padova 0-2 il 2 novembre scorso) ma tra le mura amiche ha raccolto soltanto 8 punti, meno di un terzo di quelli totalizzati, 25 (uno in più dei rossoblu).

Un match aperto a qualsiasi risultato e molto importante per entrambe le compagini.

Fischio d’inizio del signor Federico Fontani ore 15:00 all'”Orogel Stadium-Manuzzi” di Cesena.

Continua la programmazione di Sky dedicata alla Serie C.

Nel weekend, saranno 11 i match della 16^giornata di Campionato trasmessi in diretta pay-per-view su Sky Primafila (al costo di 4,99 euro a partita).

Si comincia oggi, sabato 19 dicembre, con cinque partite

ore 15.00 – Carrarese-Albinoleffe (Sky Sport 252, telecronaca Paolo Redi)

(Sky Sport 252, telecronaca Paolo Redi) ore 15.00 – Cesena-Sambenedettese (Sky Sport 253, telecronaca Antonio Nucera)

ore 15.00 – Triestina-Perugia (Sky Sport 254, telecronaca Lucio Rizzica)

(Sky Sport 254, telecronaca Lucio Rizzica) ore 17.30 – Teramo-Cavese (Sky Sport 252, telecronaca Marco Frisoli)

(Sky Sport 252, telecronaca Marco Frisoli) ore 17.30 – Catanzaro-Juve Stabia (Sky Sport 253, telecronaca Gianluca Di Marzio).

