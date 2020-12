Cesena-Samb: entrambe le squadre al lavoro

Sono scesi a 552 i ricoverati per covid negli ospedali marchigiani, 5 in meno rispetto a ieri, I pazienti in terapia intensiva sono 83 (+2), quelli in area semi intensiva 131 (-5), quelli nei reparti non intensivi, 338 (-2).

Il dato del Servizio Sanità della Regione indicano che ci sono stati 16 dimessi nelle ultime 24ore.

Oltre 60 i degenti nel Covid Hospital di Civitanova Marche.

Ci sono poi 23 persone nei pronto soccorso, che non sono ricomprese tra i ricoverati, mentre salgono a 280 gli ospiti di strutture territoriali: le Rsa di Campofilone, Chiaravalle, Galantara, Macerata Feltria, Fossombrone, Ripatransone, Residenza Dorica Inrca,

I positivi in isolamento domiciliare salgono da 11.737 a 12.250, , il totale dei ricoverati più isolati è 12.802.

Ci sono 13.350 persone in quarantena per contatti con i contagiati 3.336 con sintomi, 500 operatori sanitari. (ANSA).

Per info su Il Martino: https://ilmartino.it/ e la pagina Facebook: https://www.https://www.facebook.com/ilMartino.it/