Cesena-Samb: lo scorso anno la prima vittoria rossoblu in Romagna. I precedenti

Quello cesenate del “Manuzzi-Orogel Stadium” (un tempo chiamato “La Fiorita”) è un terreno poco fertile per la Samb.

Sono tredici i precedenti in casa romagnola. Undici in campionato (7 in B, 4 in C) e due in Coppa Italia.

Il bilancio totale è di una vittoria rossoblu, 2 pareggi (entrambi 0-0) e 10 vittorie bianconere; 7 gol realizzati dai rossoblù, 20 dai bianconeri.

Molto sfortunata la Samb negli scontri a Cesena.

Il primo in assoluto, giocato il 2 ottobre 1966 in serie C, termina con la vittoria di misura dei padroni di casa, 2-1. Sull’1-0 per i bianconeri i rossoblù di Giorgio Valentinuzzi falliscono un calcio di rigore con Panza che si fa respingere il tiro dal portiere avversario Annibale. Del laterale d’attacco Vincenzo Messana la rete della Samb.

La stagione successiva (sempre in Terza serie) i ragazzi di Alberto Eliani subiscono un pesante 0-4 giustificato comunque dall’assenza di ben 5 titolari rimpiazzati dai super-babies Nicola Ripa 16 anni, Francesco Ciarapica 17, Peppe Valà 19, Giovanni Urban 20 e Marco Capecchi 21.

Il 31 agosto 1977 in Coppa Italia la “SamBergamasco” esce sconfitta 1-3. La rete della bandiera è siglata da Francesco Guidolin.

Arrivano così in serie B, nell’ottobre 1977 e nel giugno 1979, gli unici due pareggi in terra di Romagna, entrambi 0-0 e rispettivamente con Marino Bergamasco e Lauro Toneatto in panca.

Seguono sette sconfitte di fila a partire da quella del 9 marzo 1980, persa in rimonta 1-2 dopo la rete del difensore rossoblù Sergio Taddei.

Il 6 agosto di tre anni fa nel secondo turno della Coppa Italia maggiore, i rossoblù di Francesco Moriero perdono di misura ed escono dalla competizione.

Una buona Samb incitata da 361 tifosi subisce la rete del vantaggio romagnolo dopo un quarto d’ora su calcio di rigore. All’ottavo minuto della ripresa il Cesena raddoppia con Vita. Dieci minuti più tardi l’attaccante rossoblu Luca Miracoli a un metro dalla porta coglie clamorosamente la traversa. Il gol della bandiera sambenedettese arriva al primo minuto di recupero con una girata di Valente.

E’ il 13 ottobre dello scorso anno (giorno di San Benedetto Martire) e una grande Samb, immensa nei primi 45 minuti, colleziona la terza vittoria consecutiva stagionale e vince per la prima volta nella sua storia in casa del Cesena. I ragazzi di Paolo Montero passano in vantaggio a metà della prima frazione di gioco con un colpo di testa di capitan Rapisarda. Il raddoppio è di Angiulli alla mezzora. Nella ripresa Borello accorcia al quarto d’ora ma è Miceli alla mezzora a deviare di testa un calcio di punizione dalla destra: tripudio dei mille tifosi rossoblu presenti sugli spalti. La grande vittoria è macchiata dall’ingenua espulsione del portiere Santurro che costringe la Samb a giocare i minuti di recupero in dieci con l’attaccante Iacopo Cernigoi a difendere la porta rossoblu.

