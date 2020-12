CoViD Marche, 14 dicembre: i dati aggiornati

La DG ha poi voluto ulteriormente approfondire il suo pensiero.

“Siamo entrati in uno degli stadi più belli delle Marche – ha detto la Nocelli – uno stadio che immagino sempre pieno di quel pubblico che ovviamente adesso manca e sicuramente mancherà moltissimo alla Sambenedettese. Il clima che creano i tifosi scalda tutto l’ambiente e molto spesso trascina anche la squadra”.

“Per quanto riguarda ieri – ha proseguito la DG – sono felicissima del risultato, ma ancora più felice della prestazione, di quella cattiveria agonistica e di quella volontà di portare a casa il risultato che ci ha resi tutti orgogliosi. Un’altra cosa di cui siamo fieri è l’impiego che facciamo dei giovani, mettendone sempre tanti in campo contro qualsiasi squadra affrontiamo. Essere una realtà di poco più di 9800 persone e riuscire a esprimere ovunque la propria idea di calcio rappresenta una soddisfazione enorme per l’ambiente che stiamo cercando di costruire”.

“In tanti non volevano credere nella nostra idea e nella volontà di metterla in pratica – le parole della DG – invece il Matelica sta costruendo qualcosa di importante. Ciò traspare anche da tutti quei ragazzi che sono venuti a Matelica sulla scia del professionismo e della possibilità di accedere alle formazioni nazionali. Ringrazio Stefano Serangeli per il prezioso lavoro svolto già dall’anno scorso e il Direttore Micciola per aver sempre creduto nei giovani, soprattutto i nostri”.

“Allo stesso modo – ha argomentato ancora la DG – voglio dare importanza alle scelte di mister Colavitto, che con audacia e tenacia sa valorizzare ogni singolo elemento del gruppo. Tra i ragazzi non ci sono assolutamente divisioni e attriti. Ci sono unione, spirito di gruppo e voglia di dare il meglio. Questa probabilmente è una delle grandi forze di questo Matelica. È bello vedere i ragazzi più grandi che danno una pacca sulle spalle ai più giovani, è bello sentire la voce del mister che quando serve non manca mai di dare loro la giusta carica”.

“Siamo felicissimi – ha concluso la Nocelli – dei tre punti pesantissimi portati a casa ieri. Ci tengo a ringraziare personalmente il Presidente Serafino che è stato gentilissimo con me e mi ha riservato una splendida accoglienza. Faccio un grande in bocca al lupo alla Samb e sono sicura che saprà riscattarsi subito perché è una grandissima squadra e in pochi riusciranno a batterla. GOggi, anche se è uno di quelli che io chiamo ‘lunedì fantastici’, siamo tutti già proiettati a sabato prossimo, quando ci aspetta un’altra bella sfida. All’Helvia Recina arriverà una società che non abbiamo mai incontrato in gare ufficiali, ma solo in una amichevole qualche anno fa. Per noi è sempre una grande emozione rapportarci a queste realtà che hanno scritto pagine importanti di calcio, dunque stiamo già lavorando per affrontare al meglio questo nuovo importante appuntamento “.