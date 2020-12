CoViD Marche, 2 dicembre: nove vittime, 6 nelle ultime 24 ore. Una a Monsampolo del Tronto

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Infrasettimanale di recupero oggi ore 15:00 all'”Euronics-Città di Arezzo” tra i locali di mister Camplone e la Samb di Mauro Zironelli.

Dopo oltre un mese gli amaranto tornano a giocare tra le mura amiche dove su quattro incontri hanno raccolto soltanto un punto, 2-2 contro la Triestina proprio nell’ultima apparizione in casa il 31 ottobre scorso.

I toscani in casa hanno i numeri più negativi del girone: minor numero di vittorie, 0 condiviso con il Fano, minor numero di punti, 1, minor numero di reti realizzate, 2 (entrambe contro la Triestina) e maggior numero di reti subìte, 11.

Ma la compagine aretina è senza dubbio in ripresa, galvanizzata dalla prima vittoria stagionale nell’ultima uscita in casa dell’Imolese 2-0 sabato scorso.

Zironelli con la Samb non ha mai perso raccogliendo in cinque gare 7 punti (una vittoria, contro la Vis in casa e quattro pareggi).

La vittoria esterna manca da quasi due mesi, 11 ottobre a Fano 2-0, unica in questa stagione.

IL CAMMINO DELLE DUE SQUADRE

CONVOCATI AREZZO

Mister Camplone ha diramato la lista dei 22 convocati che prenderanno parte ad Arezzo-Sambenedettese, valida per il recupero della decima giornata di campionato di Serie C 2020/21 in programma mercoledì 2 dicembre allo Stadio “Città di Arezzo” alle ore 15:00. Questo l’elenco completo: Sala, Loliva, Gagliardotto, Luciani, Maggioni, Kodr, Borghini, Baldan, Cherubin, Benucci, Di Paolantonio, Males, Arini, Soumah, Bortoletti, Foglia, Cutolo, Sussi, Belloni, Di Nardo, Pesenti, Zuppel. PROBABILI FORMAZIONI AREZZO (4-3-3): 1 Sala; 16 Luciani, 3 Baldan, 29 Kodr, 21 Benucci; 34 Arini, 31 Di Paolantonio, 20 Bortoletti; 10 Cutolo, 32 Zuppel, 17 Di Nardo.

A disposizione: 22 Loliva, 30 Gagliardotto, 4 Maleš, 5 Borghini, 6 Soumah, 7 Belloni, 8 Foglia, 9 Pesenti, 15 Maggioni, 25 Sussi, 33 Cherubin.

Allenatore: Andrea Camplone.

Infortunati: Picchi. Non convocati: 11 Cerci, 14 Nader, 18 Sane, 24 Sportelli, 27 Merola, 28 Bonaccorsi, 36 Karkalis, Piu, Raja Sakho, Tamma. SAMBENEDETTESE (3-5-2): 22 Nobile; 15 Cristini, 4 D’Ambrosio, 5 Enrici; 27 Masini, 19 Mawuli, 23 Angiulli, 16 D’Angelo, 14 Malotti; 10 Botta, 9 Nocciolini.

A disposizione: 1 Laborda, 12 Fusco, 2 Biondi, 6 Di Pasquale, 7 Occhiato, 8 Chacon, 11 Maxi Lopez, 17 Rocchi, 20 Serafino, 21 Mehmetaj, 29 Lavilla, 30 De Ciancio, 32 Lescano 33 Liporace.

Allenatore: Mauro Zironelli.

ARBITRO: Matteo Gualtieri di Asti (Giuseppe Trischitta di Messina – Emilio Micalizzi di Palermo). Quarto uomo: Ermanno Feliciani di Teramo.

