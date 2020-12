CoViD Marche, 20 dicembre: sono 480 ricoveri (-1) e 36 dimessi

(di Federico Principi) Colpo grosso per la Vis Pesaro, che per l’ennesima volta si conferma una squadra che segna e subisce tanto. Il 3-2 della sfida contro l’Arezzo si aggiunge al 3-2 contro il Carpi, al 5-3 sfavorevole a Padova e al 2-1 di Imola per un totale di 11 gol segnati e 10 subiti nelle ultime cinque partite. Ma soprattutto i tre punti ottenuti contro i toscani danno una grande sterzata verso la salvezza, mettendo in difficoltà un Arezzo che produce tanto ma che non riesce a trovare continuità sotto nessun aspetto.

La Vis Pesaro torna a vincere due partite consecutive dopo 11 mesi, ma nonostante gli squilibri difensivi ancora mostrati ha comunque espresso un’ottima lettura tattica della partita. Ha spesso cercato i palloni verticali oltre la difesa dell’Arezzo, innescando la velocità a campo aperto delle punte e degli esterni che ha quasi sempre messo in crisi la maggiore staticità dei difensori toscani. Il primo gol di D’Eramo nasce proprio da una combinazione De Feo-Cannavò a campo aperto, il calcio di rigore del 2-2 di De Feo invece da una palla verticale per la velocità di Cannavò e la rete decisiva nasce da un lancio per Nava, che sul fantastico controllo a seguire manda a vuoto due difensori aretini e serve l’assist vincente per Di Paola.

In mezzo i due gol di Belloni, due reti molto diverse – la più facile possibile per l’1-1, la più involontaria possibile per l’1-2 – che hanno legittimato una parziale superiorità di possesso e di occasioni create per l’Arezzo. Oltre al gol dell’1-1 i toscani nel primo tempo potevano sfruttare molto meglio almeno tre occasioni nitide, in una delle quali è stato strepitoso Bastianello con un doppio miracolo ravvicinato. Senza dubbio l’Arezzo non meritava di uscire a secco di punti dal Benelli.