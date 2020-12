CoViD Marche, 22 dicembre: 4 morti nelle ultime 24 ore

Ultima gara dell’anno solare 2020 domani mercoledì 23 dicembre, ore 12:30 al “Riviera delle Palme” ancora chiuso al pubblico per “Emergenza CoViD”.

La Samb di Mauro Zironelli cerca di rialzarsi dopo le due sconfitte contro il Matelica in casa e il Cesena in Romagna.

L’allenatore rossoblu ne ha convocati 24.

QUI SAMB

Mauro Zironelli nella canonica Video Conferenza Stampa della vigilia.

Per noi c’era il Direttore di OggiSport Marco Capriotti.

QUI VIRTUS VERONA: parla il tecnico-presidente Luigi Fresco

“Vogliamo regalarci un buon Natale, un risultato positivo ci permetterebbe di allungare ulteriormente la striscia. Dopo aver fermato Perugia e Sudtirol ci aspetta un’altra partita complicata, su un campo notoriamente ostico. Faremo la nostra partita, nonostante qualche assenza di troppo”.

A proposito di assenze e relativa formazione anti Samb: “Daffara è squalificato. Chi al suo posto? Il giovane Mazzolo, classe 2001, è il sostituto naturale. Abbiamo tanti giovani bravi, meritano una chance. Ci sarà poi da valutare Marcandella che nell’allenamento di lunedì si è procurato una distorsione alla caviglia. Un peccato perchè era uno dei giocatori più in forma in questo momento. Non ci saranno Manfrin, Pinto e Giacomel: punto a riaverli tutti e tre dopo la sosta. Sulla formazione, detto delle assenze forzate, non faremo stravolgimenti”.

Soddisfatto del 2020 della Virtus Verona? “Direi proprio di sì. Abbiamo chiuso la scorsa stagione ad un passo dai Play Off dopo aver disputato ottimamente i due terzi del campionato fermato poi dal virus. Quest’anno stiamo facendo molto bene, con un bottino di punti sicuramente positivo anche se un pò di rammarico c’è perchè a mio avviso ne meriteremmo qualcuno in più. La Virtus Verona ha assunto la sua identità, in un campionato difficile ed impegnativo sotto ogni punto di vista come quello di serie C: è questo l’aspetto che mi preme maggiormente sottolineare. Siamo diventati una realtà, merito di chi va in campo ma anche di chi lavora, tutti i giorni dietro le quinte, offrendo il proprio contributo alla causa, aiutandola a migliorare”.

ARTICOLI CORRELATI

Per info su Oggi Sport: https://oggisport.it/ e la pagina Facebook https://www.facebook.com/oggisport/?notif_id=1597904047411099¬if_t=page_fan