CoViD Marche, 5 dicembre: -15 ricoveri, 28 dimessi

Prezioso dopo 40 secondi lancia il Modena: Fermana sconfitta al Braglia

MODENA. Sotto la tormenta modenese il Modena vince di misura sulla Fermana grazie alla rete realizzata dopo appena 45 secondi da Prezioso. Pioggia intensissima quella che accompagna le due squadre al Braglia in un match che mette in palio punti pesantissimi anche se per fini diversi. Modena con il consueto 4-3-3, Antonioli risponde con il 4-3-1-2 nel quale Manzi è il centrale difensivo al fianco di Scrosta. Gara che inizia subito in salita per i gialloblù che vengono colpiti al primo affondo. Sviluppo sulla sinistra con Mignanelli, Fermana che si fa trovare impreparata e Prezioso ha gioco facile sul secondo palo a realizzare dopo appena 40 secondo. Prova ancora a spingere il Modena che trova in due circostanze un supr Ginestra su Scappini. Fermana che per reagire passa alla difesa a tre e le cose sembrano migliorare con la Fermana che impegna due volte Gagno in maniera pericolosa. Fermana che sembra tornata in partita e nella ripresa arriva subito una buona occasione per i gialloblu fermani con il destro di Neglia che si perde sul fondo di un soffio con Palmieri di pochissimo in ritardo. Terreno pesantissimo che spezza le gambe a tutti e 22 i gambi uin termini di ritmo. Fermana che ci prova anche con Grbac ma mira che termina alta sopra la traversa. Nel finale il Modena gestisce al meglio e nel finale centra anche la traversa proprio sul fischio finale.

MODENA-FERMANA 1-0

MODENA (4-3-3): Gagno; Bearzotti, Zaro, Pergreffi, Mignanelli (44’ st Varutti); Prezioso (18’ st Muroni), Gerli, Castiglia (18’ st Spagnpoli); Tulissi, Scappini (18’ st Davì), Monachello (28’ st Milesi) All. Mignani

FERMANA (4-3-1-2): Ginestra; Rossoni, Manzi, Scrosta, Mordini (41’ st Sperotto); Iotti (41’ st Cremona), Grbac (29’ st Grossi), Urbinati; Neglia; Boateng, Cognigni (29’ st Raffini) All. Mignani

ARBITRO: Scarpa di Collegno

RETI: 1’ Prezioso

NOTE: giornata di pioggia intensa, terreno allentato. Gara a porte chiuse. Ammoniti Grbac e Miignanelli, Raffini, Cremona. Recupero 1 + 4

