CoViD Marche: al via test sierologici nelle farmacie

Dall’incontro di due intraprendenti professioniste, prende forma un nuovo modo di intendere il rapporto con il cibo: “Psiconutrizione J&J”. Psicologia e nutrizione applicate sinergicamente per studiare una corretta alimentazione.

Con psiconutrizione si intende il nuovo innovativo percorso di educazione alimentare ideato dalle Dottoresse Jessica Stroppa, psicologa, e Jane Romaldoni, biologa nutrizionista. Pur provenendo da ambiti di ricerca differenti, insieme hanno ideato un metodo in grado di sfruttare gli strumenti delle rispettive discipline, dando vita allo studio “Psiconutrizione J&J”, a Fabriano in provincia di Ancona, unico nel suo genere. Questo nuovo approccio non limita il proprio raggio d’azione alla preparazione di un percorso per migliorare il peso forma di un paziente, ma mira all’individuazione ed al superamento di disturbi dell’alimentazione e dei comportamenti disfunzionali relativi alle aree cibo, peso, corpo.

In presenza di cattive abitudini, comportamenti errati, o addirittura in caso di disturbi anche seri, è necessario sviluppare un percorso che non tenga in considerazione soltanto le immediate esigenze nutrizionali del paziente, ma che sia in grado anche di intervenire su queste consuetudini sbagliate e correggerle.

L’approccio psiconutrizionale prevede di incominciare con un colloquio, al termine del quale viene stilata una valutazione psicologica, utile ad elaborare un piano alimentare personalizzato. Ma oltre a questo, sono diversi i servizi offerti dallo studio “Psiconutrizione J&J”, a partire dalle visite psiconutrizionali per atleti e società sportive, con sedute sul campo, alle consulenze on-line, gli incontri e i seminari dedicati all’educazione alimentare consapevole.

La finalità della psiconutrizione dunque, non è solo risolvere nell’immediato i disturbi alimentari di un paziente, ma creare le condizioni affinché questi non si manifestino nuovamente, dal momento che lo stesso ha sviluppato consapevolezza relativamente alle sue errate abitudini a tavola.