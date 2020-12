CoViD Marche, giorno di Natale: 6 decessi, 603 positivi

MATELICA – Il buon Natale della vulcanica e passionale direttrice sportiva del MAtelica Calcio, Roberta Nocelli:

Ma che cosa è stare in pullman con la squadra in ogni benedetta trasferta?

Non sempre rientri con il sorriso per la vittoria, capita di stare muti per la sconfitta, è il calcio!

Ma le sensazioni che vivi quando sali fino a quando scendi sono uniche e speciali.

Sentirsi fortunata per poter vivere fino in fondo questa avventura è una delle poche belle cose che mi sono successe in questo 2020.

Ma voi ci avreste mai scommesso un euro su di noi?

Vi ho sentito chiacchierare come le comari, bisbigliare mentre passavo in qualsiasi negozio, ho visto la presa per il culo in tanti sguardi.

Ma a me, a noi, non interessa assolutamente, siamo soddisfatti ed estremamente orgogliosi di tutto il lavoro che facciamo in biancorosso, dobbiamo migliorare? Certo stiamo lavorando per questo ed accettiamo consigli e critiche.

Grazie a tutti coloro che sono arrivati al Matelica, dai nuovi tecnici del settore giovanile, ai ragazzini della scuola calcio e del settore giovanile.

Grazie anche a chi ci ha creduto meno augurandoci di retrocedere e grazie anche a chi gode per le nostre sconfitte, ci aiutano a crescere, divertendoci.

Grazie a chi ci sostiene perché senza di loro staremo qui a fare i conti e non a festeggiare.

Grazie per questo sogno chiamato Lega Pro, grazie alla mia meravigliosa famiglia dove ognuno aiuta l’altro.

Grazie a chi cucina, a chi fa le lavatrici e a chi lavora per permettermi di fare quello che faccio.

P.S. se questo post non vi piace CHISSENEFREGA…. A NATALE PUOI FARE QUELLO CHE NON PUOI FARE MAI.