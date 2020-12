CoViD Marsilio, zona rossa vuol dire vietato uscire: forse è troppo

PESCARA – Ieri, 15 dicembre, è salito cielo Frate Vincenzo Sabatino D’Elpidio all’età di 88 anni. Tutti lo conoscono per l’amore e l’attenzione che dedicava al prossimo. La notizia della sua morte è stata data dai Frati Minori Cappuccini.

Fra’ Vincenzo era Cappuccino del Convento Santuario Madonna dei Sette Dolori di Pescara Colli. Il suo paese natio è Guardia Vomano di Notaresco in provincia di Teramo, fu proprio qui che a 19 anni decise di seguire la vita religiosa francescana. Fra’ Vincenzo si racconta nella sua biografia, dicendo: <<Lasciai il posto di lavoro, salutai pochi amici e conoscenti, abbracciai e baciai la mia cara mamma, fratelli e sorelle e partii per raggiungere il Convento di Sulmona dove mi aspettava Padre Pio Palandrani>>.

<<Accettai di rimanere in Convento come fratello religioso per servire, amare Dio nei fratelli perfezionando la mia vocazione>>. Dopo pochi mesi, Frate Vincenzo fu vestito da novizio al Convento di Penne, dove rimase per 8 anni.

Dopo aver fatto la professione semplice nel 1954 e la professione perpetua nel 1958, venne trasferito al Convento di Pescara Colli, dove Fra’ Vincenzo svolse compiti di questuante, cuciniere, ortolano, cantiniere e sacrestano. Nel 1979 ottenne dal Vescovo Antonio Iannucci la facoltà di Ministro Straordinario dell’Eucarestia e di fare benedizioni in genere.

Come decise di rimanere a Pescara

Nel 1964, Fra’ Vincenzo espresse il desiderio di diventare monaco di clausura trappista delle Tre Fontane di Roma ma, grazie all’incoraggiamento di Padre Pio da Pietrelcina, che gli disse per ben 3 volte <<A Pescara si sta bene!>>, decise di rimanere al Convento di Pescara, dove trascorse il resto della sua vita.

Infine, riportiamo il saluto con cui Fra’ Vincenzo chiude la sua biografia: <<Vi saluto e vi porto nel cuore. Pace e bene a tutti>>. I funerali si terranno giovedì 17 dicembre alle ore 11:00 nel piazzale interno del <<venerato convento, all’ombra della Madonna dei Sette Dolori>>.