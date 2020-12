CoViD Martinsicuro: Modulistica per partecipare al Test Volontario di Screaning CoViD-19

MODULISTICA PER PARTECIPARE AL TEST VOLONTARIO DI SCREENING COVID-19



Il suddetto programma di screening è rivolto a tutti i cittadini residenti o domiciliati nel Comune di Martinsicuro con età superiore ai 6 anni.



Si precisa che NON prende parte al programma di screening:

chiunque abbia sintomi che indichino un’infezione da Covid-19;

chiunque sia attualmente in malattia per qualsiasi altro motivo;

chiunque sia stato testato recentemente ed è in attesa di risposta;

chiunque sia attualmente in quarantena o in isolamento;

chiunque abbia già programmato una data per un tampone;

i bambini sotto i 6 anni;

coloro che sono in carico presso case di riposo, case di cura e strutture residenziali;

gli operatori sanitari che sono sottoposti a screening della Asl.





Al fine dell’esecuzione del sopra argomentato test volontario di screening il Comune di Martinsicuro provvederà a disporre apposite postazioni drive through, in merito alle quali l’Amministrazione Comunale con successivo avviso provvederà a comunicare alla cittadinanza informazioni circa le sedi e le date stabilite , ed ulteriori indicazioni utili a riguardo.



Si sottolinea che l’esecuzione del test è gratuita.



PER PARTECIPARE, SARÀ NECESSARIO DA PARTE DEGLI UTENTI PREVENTIVAMENTE STAMPARE, COMPILARE E FIRMARE I MODULI DISPONIBILI IN ALLEGATO DISPOSTI DALLA ASL DI TERAMO. I MEDESIMI DOVRANNO ESSERE CONSEGNATI GIÀ COMPILATI E FIRMATI AL PERSONALE PREPOSTO PRESSO LE POSTAZIONI DESIGNATE PER L’EFFETTUAZIONE DEL TEST.