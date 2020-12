Cremonese-Ascoli: Delio Rossi ne convoca 23

23 convocati in partenza per Cremona. Tornano a disposizione Kragl e Sabiri.

Sono 23 i bianconeri convocati da Mister Rossi per il match con la Cremonese, valido per l’11^ giornata di campionato, in programma oggi sabato 12 dicembre alle ore 14:00 allo “Zini” di Cremona.

Tornano a disposizione Kragl e Sabiri.

Squadra e staff tecnico sono partiti per Cremona nel primo pomeriggio di ieri.

PORTIERI: Leali, Ndiaye, Sarr

DIFENSORI: Avlonitis, Brosco, Corbo, Kragl, Pucino, Sarzi Puttini, Sini, Spendlhofer

CENTROCAMPISTI: Buchel, Cavion, Donis, Gerbo, Lico, Sabiri, Saric

ATTACCANTI: Bajic, Cangiano, Chiricò, Pierini, Tupta.