Empoli-Ascoli, diario di bordo: numeri e curiosità

EMPOLI 2020/21 IMPLACABILE NEI SECONDI TEMPI – Empoli formazione cadetta che guadagna nelle riprese il maggior numero di punti rispetto ai risultati al 45’ dopo 15 giornate: +15 il saldo attivo degli azzurri toscani, che hanno segnato 6 reti nei primi tempi e ben 20 nelle riprese su 26 complessivi. Empoli una delle due formazioni cadette 2020/21 scatenate dopo la pausa, dopo 15 giornate: 8 le reti azzurre fra 46’ e 60’ di gioco, come il Lecce.

EMPOLI IN SERIE UTILE DA 10 PARTITE UFFICIALI CONSECUTIVE – Empoli imbattuto da 10 match ufficiali, di cui 5 vinti e 5 pareggiati; ultimo k.o. azzurro lo 0-2 a Venezia del 1 novembre scorso, in B.

OLIVIERI RE DELLA LEGA B 2020/21 PER SUBENTRI – Marco Oliveri re dei subentranti nella Lega B 2020/21 dopo 15 turni: 11 i suoi subingressi a gara iniziata.

200 IN B PER ALBERTO BRIGNOLI – 200 in Lega B, considerata la sola regular season, per Alberto Brignoli che ha debuttato il 1 settembre 2012, Ternana-Modena 0-1, ed ha vestito le maglie di Ternana, Perugia, Palermo ed Empoli.

LO “STAKANOVISTA” MANCUSO – Leonardo Mancuso uno dei 3 giocatori della Lega B 2020, anno solare, da gennaio ad oggi, sempre presente: 34 su 34, come il pescarese Fiorillo ed il cremonese Ciofani.

61 PUNTI NEL 2020: EMPOLI CAMPIONE DELLA LEGA B NELL’ANNO SOLARE – Empoli campione della serie B 2020, nell’anno solare: 61 i punti azzurri in 34 giornate, +4 sulla Salernitana a 90’ dalla fine. I toscani sono anche, per ora, la formazione che ha segnato più reti – 53 – contro le 52 del Cittadella: volatone finale nei 90’ conclusivi.

UNA DELLE IMBATTUTE IN CASA OSPITA UNA CHE NON VINCE MAI FUORI – Empoli una delle 4 squadre cadette 2020/21 ancora imbattuta in casa dopo 15 giornate, come Vicenza, Spal e Salernitana. I toscani non perdono al “Castellani” in match ufficiali dal 27 luglio scorso, 1-5 dal Cosenza in B, poi 9 partite giocate con score di 6 vittorie e 3 pareggi. Di contro Ascoli che non ha ancora vinto fuori casa nella Lega B 2020/21, come l’Entella: i bianconeri sono senza successi esterni dal 17 luglio scorso, 2-1 a Cittadella, in B. Nelle 9 trasferte successive, bilancio marchigiano di 2 pareggi e 7 sconfitte.

ASCOLI SVAGATO PRIMA DELLA PAUSA – Ascoli distratto prima della pausa: 6 le reti subite dopo 15 turni di Serie BKT 2020/21 dai marchigiani, primato del torneo in questa fase di gara, ossia dal 31’ al 45’ inclusi recuperi.

LE POCHE SOLUZIONI GOL (TUTTE CON TITOLARI) DEI BIANCONERI – Ascoli compagine cadetta 2020/21 che, dopo 15 giornate, segna con meno elementi, appena 4. I marchigiani sono anche una delle 2 squadre che finora ha mandato in rete solo titolari, mai subentranti, come il Pescara.

SECONDO INCROCIO TRA I DUE TECNICI – Secondo confronto tecnico ufficiale fra Alessio Dionisi ed Andrea Sottil: lo scorso anno in B fu 1-1 al “Penzo” fra il Venezia di Dionisi ed il Pescara di Sottil.

DIONISI IMBATTUTO CON L’ASCOLI; PRIMA VOLTA DI SOTTIL CON L’EMPOLI – Alessio Dionisi, da tecnico, al terzo incrocio ufficiale contro l’Ascoli: bilancio di 1 successo ed 1 pareggio in favore del coach azzurro, nel doppio Venezia-Ascoli della Lega B dell’anno scorso. Andrea Sottil debutta oggi, da mister, contro l’Empoli.

BILANCIO FAVOREVOLE AGLI AZZURRI NEI PRECEDENTI CON I BIANCONERI – Sfida numero 20 in casa azzurra quella tra Empoli e Ascoli; nei 19 precedenti empolesi, 14 le affermazioni azzurre, 3 quelle bianconere e 2 pareggi. Il primo confronto risale alla stagione 1961/62, in serie C, quando l’Empoli vinse 3-0 con le reti di Ancillotti, Tonini e De Dominicis. Nel 1987 la prima sfida nella massima serie, decisa da Ekström; un anno più tardi nuovo successo azzurro, 2-0, firmato Baldieri-Cucchi. L’ultimo successo bianconero nell’ottobre del 2012 (reti di Zaza, Feczesin e Russo) a cui seguono due affermazioni azzurre: nel settembre 2017, Donnarumma, Caputo e Ninkovic firmarono la vittoria empolese per 3-0; lo scorso dicembre Balkovec e La Gumina nel finale ribaltarono il vantaggio ascolano di Brosco.

UN INCROCIO PER PARTE CON L’ARBITRO CAMPLONE – Giacomo Camplone di Pescara sarà l’arbitro di Empoli-Ascoli; il fischietto abruzzese ha diretto 20 gare in Serie B, 5 in questa stagione. Un solo precedente con gli azzurri, il successo casalingo per 1-0 sul Cittadella del settembre del 2019; un solo incrocio anche con l’Ascoli, la sconfitta a Trapani dello scorso gennaio.

SONO TRE GLI EX DELLA SFIDA – Marcel Buchel, Mirko Eramo e Nikola Ninkovic questi gli ex azzurri oggi in maglia bianconera. Buchel arrivò in azzurro nell’agosto del 2015; per lui due stagioni ad Empoli con 43 presenze e 2 gol; Eramo ha giocato invece ad Empoli da gennaio a giugno 2014 per 14 presenze senza reti. Infine Ninkovic, 20 presenze con 4 gol nella stagione 2017/18.

CLASSIFICA DOPO LA 15a giornata di Andata

CARTELLA STAMPA Empoli-Ascoli -16° giornata serie B (Clicca QUI)

A cura di Football Data le curiosità della sfida tra Empoli e Ascoli.

Per info su Oggi Sport: https://oggisport.it/ e la pagina Facebook https://www.facebook.com/oggisport/?notif_id=1597904047411099¬if_t=page_fan