Esche avvelenate per cani nella guerra dei tartufi, identificato il responsabile

ABRUZZO – Arrestati quattro abruzzesi per bancarotta fraudolenta. Tre residenti in provincia di Pescara ed uno in provincia de L’Aquila. Gestivano una società nel settore del commercio all’ingrosso di prodotti in plastica. L’azienda aveva sede legale a Milano e sede operativa a Silvi.

Oggi, la Guardia di Finanza di Pescara ha eseguito i quattro arresti. Inoltre, è stato importante l’ausilio dei Reparti del Corpo de L’Aquila e Martina Franca. Gli arresti sono stati emessi dalla Procura della Repubblica di Milano.

Dunque, i reati contestati agli indagati sono quelli di bancarotta fraudolenta e documentale per aver distratto denaro ed altri beni per 300.000 euro. Oltre quelli fiscali per 350.000 euro.

Di seguito le procedure delle indagini condotte dalla Guardia di Finanza

La Finanza ha accertato l’identità dell’amministratore della società. Si tratta i un pluripregiudicato, che, sotto falso nome ha stipulato contratti di fornitura di merce, atti notarili e contratti di noleggio di auto. A ciò, si aggiunge l’attivazione di rapporti bancari e di numerose schede telefoniche.

Fondamentale nelle indagini sono state le segnalazioni di operazioni finanziarie sospette e la ricostruzione dei flussi finanziari. I Finanzieri hanno acquisito la documentazione contabile ed amministrativa. Ed infine, sono emerse le condotte distrattive e gli illeciti fiscali.

I quattro arrestati, su disposizione del Gip di Milano Valerio Natale, sono ai domiciliari in attesa degli interrogatori di garanzia.