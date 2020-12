failatuaparte Test “Covid” a tutti i cittadini della Provincia di Teramo

Test antigenico a tutti i cittadini della Provincia di Teramo. Lo ha comunicato il sindaco di Alba Adriatica Antonietta Casciotti. Ecco il post.

PROVINCIA DI TERAMO COME A BOLZANO E L’AQUILA. TEST ANTIGENICO RAPIDO MASSIVO A TUTTA LA POPOLAZIONE#failatuaparte. L’obiettivo è quello di individuare il maggior numero possibile di positivi al Covid per procedere al loro isolamento, mettendo in sicurezza il resto della popolazione riducendo drasticamente la trasmissione del virus. Cari amici lo screening di massa conclusosi nella provincia dell ‘Aquila prenderà a breve avvio anche su tutto il nostro territorio provinciale. Ciascun Comune collaborerà all’ operazione organizzando ed allestendo spazi dove la popolazione potrà sottoporsi in totale sicurezza e volontariamente, al test. La ASL con il supporto dell’Agenzia Sanitaria Regionale definirà la fase organizzativa attraverso il coinvolgimento di tutti gli operatori sanitari, degli ordini professionali e delle associazioni di volontariato collaborazione fondamentale per quello che è stato definito “piccolo esercito sanitario” e la convinta e attiva collaborazione di tutti i Sindaci. Nel pomeriggio di ieri, ho partecipato unitamente ai Sindaci della Provincia di Teramo ad una Videoconferenza al fine di avere un primo momento di confronto sulla organizzazione della campagna di screening con test rapidi di tamponi antigenici nella nostra provincia. Presenti: Regione Abruzzo Assessore alla Sanità, Presidenza, Protezione civile regionale, Asl Teramo ed il Sindaco di Teramo quale Presidente ANCI che ha promosso l’incontro.Nei prossimi quindici giorni le operazioni partiranno anche sul nostro territorio. Una particolare attenzione sarà riservata a tutta la comunità scolastica allargata, ovvero anche a insegnanti e famiglie, poiché più soggetta e sensibile alla diffusione del contagio, in un contesto in cui è necessario garantire in sicurezza la continuità didattica per proseguire poi con le altre fasce di popolazione esclusi i minori sino ai 6 anni. Effettuare il test antigienico rapido consentirà di intercettare con maggior velocità i positivi al Covid soprattutto i soggetti asintomatici ed è fondamentale, che ciascuno di Voi aderisca a questo screening a tutela della propria e altrui salute.Da domani, mi attiverò per garantire la migliore riuscita delle operazioni di screening individuando ed allestendo attraverso il COC le sedi operative. Vi terrò informati rispetto al calendario che verrà predisposto per la Nostra Provincia e Vi invito sin d’ora alla massima collaborazione e ad aderire convintamente allo screening.Ringrazio la Regione Abruzzo, La Protezione Civile Regionale, la ASL di Teramo, gli operatori sanitari, tutte le associazioni di volontariato che aderiranno all’operazione, il Presidente ANCI e Voi cittadini che mai avete fatto venir meno la Vostra collaborazione.#failatuaparte