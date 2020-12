Fermo: controlli serrati, 5 multati perché senza mascherina

FERMO – A fronte di alcuni controlli effettuati dai Carabinieri del Comando provinciale di Fermo, in alcune abitazioni di soggetti già noti e originari del meridione, sono stat rinvenute armi e droga. In particolare, in casa di un pugliese sono state trovate armi e munizioni, mentre un lucano è stato trovato in possesso di eroina e mannite. Il tutto è stato immediatamente posto sotto sequestro e i due soggetti deferiti e trasferiti presso la casa circondariale di Fermo.