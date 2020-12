Ferrovia Pescara-Roma: la consigliera Combattelli e i contro del progetto

ABRUZZO – Un gruppo di esperti si mobilita per la pianificazione della somministrazione del vaccino anti-covid in arrivo a fine gennaio. Partecipano alla progettazione del piano logistico e sanitario per la somministrazione del vaccino anti-covid tutti i direttori sanitari delle quattro Asl provinciali abruzzesi.

La squadra di esperti, messa in campo dall’Agenzia sanitaria regionale abruzzese (Asr), la settimana scorsa ha organizzato un incontro per preparare un piano per il vaccino anti-covid. Lo fa sapere il direttore dell’Asr, Pierluigi Cosenza:

<<Ho riunito, proprio tre giorni fa, con l’agenzia, tutti i direttori sanitari delle Asl abruzzesi. E ho detto loro di preparare un piano per fare i vaccini anti-covid. Prima verrà vaccinata la popolazione più sensibile, quindi gli operatori sanitari e le categorie protette. Poi, a scendere, il resto della popolazione, diminuendo il fattore di rischio. Per fare un vaccino, dall’ingresso all’uscita, ci vogliono circa 20 minuti, forse qualcuno di più ma non di meno>>.

Aggiunge il dottor Cosenza riguardo la logistica per la somministrazione del vaccino anti-covid: <<Quindi, io ho chiesto ai direttori aziendali delle Asl di prepararmi una logistica su come e dove effettuarli, e la percentuale di persone che possono farlo ogni giorno. Poi quando ci saranno dati i vaccini decideremo come fare le cose>>.