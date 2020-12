Gioia dei Marsi, sorpreso a raccogliere 5kg di tartufo: denunciato

Dopo una accurata attività di indagine e anche grazie all’aiuto del drone, i Guardiaparco di Opi e Pescasseroli hanno bloccato un 45enne, residente a San Donato Val Comino (Frosinone). L’uomo è stato fermato in località la Parruccia di Gioia dei Marsi e sopreso con una quantità incredibile di tartufo nero invernale. Cinque chili, che sono stati sequestrati e consegnati, come prevede la norma, alle Residenze Sanitarie Assistenziali di Alfedena e Barrea.

Dopo l’accertamento l’uomo è stato condotto presso gli uffici della Sorveglianza del Parco a Pescasseroli. Gli sono state contestate innumerevoli violazioni, tra cui la raccolta abusiva del tartufo ed il superamento del limite massimo di 2 kg.

Ma i Guardiaparco hanno contestato anche altre violazioni. Dalle norme in materia di COVID-19, perché l’Abruzzo è zona rossa e l’uomo non avrebbe dovuto muoversi dal suo Comune di residenza nel Lazio; alla violazione della norma sull’uso dei sentieri, non essendo autorizzato non poteva uscire dai sentieri né tantomeno girare coi cani; fino alla denuncia per danneggiamento di habitat naturali,.



La dichiarazione del Direttore del Parco Luciano Sammarone

“È un episodio gravissimo – ha dichiarato il Direttore del Parco Luciano Sammarone – che denota il totale disprezzo di tutte le norme esistenti. Un atteggiamento di profonda ignoranza verso una risorsa naturale importante e pregiata, che rischia davvero di essere compromessa dalla raccolta esagerata e senza criteri. Né può valere in alcun modo la crisi derivante dall’epidemia. Il signore che vive in un paese del Parco, avrebbe potuto anche ‘accontentarsi’ di aver violato le norme di base. Invece è andato molto oltre, raccogliendo ben 5 kg di tartufo, tra l’altro in un’area delicata, e in una stagione autunnale non proprio ottimale per il tartufo, vista la scarsità di precipitazioni”.