Grottammare: in giro senza mascherina, multa da 280 euro

GROTTAMMARE – A fronte della normativa anti-Covid, i controlli non si allentano. Nella giornata di ieri, 9 dicembre, gli agenti della Polizia Municipale hanno sanzionato una donna, in quanto circolava in zona Valtesino sprovvista dell’apposito dispositivo di protezione (mascherina). La multa ammonterebbe a 280 euro.