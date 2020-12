Grottammare: incidente in galleria, tratto A14 chiuso per 3 ore

GROTTAMMARE – L’incidente è avvenuto intorno alle 4.00 di questa mattina, lunedì 21 dicembre, sull’autostrada A14, in una galleria all’altezza di Grottammare, direzione nord. Un camion, che trasportava generi alimentari, è andato a sbattere per cause ancora da accertare. Sul posto immediatamente i Vigili del fuoco e i sanitari del 118 per prestare soccorso. Il tratto è rimasto chiuso per 3 ore e degli accertamenti di rito se n’è occupata la Polizia Stradale.