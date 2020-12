Incendio camion: esplosioni in A14

Lamiere incandescenti giù da cavalcavia

Paura in autostrada A14 a Pesaro per un camion che verso le 21:30 di ieri sera ha preso fuoco in corsia Nord, proprio sopra un cavalca-ferrovia sul popoloso quartiere di Santa Veneranda.

Ci sono state anche delle esplosioni.

Le fiamme hanno fatto volare di sotto alcuni pezzi di lamiera incandescenti senza, per fortuna, colpire nessuna auto in transito.

L’incendio del mezzo ha causato il blocco della circolazione sulla corsia nord, ma è stato necessario limitarla anche sulla sud per la vicinanza delle fiamme.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Pesaro e Fano oltre alla Polizia autostradale (ANSA).

