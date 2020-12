Lega Imprese Sportive: anche l’Abruzzo ha i suoi rappresentanti

ABRUZZO – I medici soccorritori del 118 rivendicano i loro diritti. Hanno turni pesanti e grandi responsabilità, nonostante il loro contratto in convenzione non preveda né l’accesso ai bonus né di fare carriera.

I medici soccorritori abruzzesi rivendicano i loro diritti in due direzioni: alcuni chiedono di essere equiparati ai dipendenti delle Asl; altri l’applicazione dei meccanismi di premialità per il lavoro svolto. Nonostante le sollecitazioni e le lettere inviate all’assessorato, per i medici soccorritori nulla sembra essere cambiato.

Sul fronte della richiesta di premialità si esprime la dottoressa Roberta Orsini, medico convenzionato a Chieti e referente regionale della SIS (società italiana sistema 118).

<<Regioni e sindacati non sono riusciti fino ad oggi a sanare questo ruolo, per questo chiediamo una norma transitoria che ci permetta di avere quanto ci è dovuto per quanto fatto negli anni con un lavoro che è sotto gli occhi di tutti per la mancanza di requisiti minimi costituzionali, come malattia ed infortuni, garantiti da una polizza sanitaria privata e che non ci permette di essere all’interno del contratto collettivo nazionale>>.

Inoltre, la dottoressa Bernardetta Cibotti ricorda che la categoria rappresenta circa l’80% dei medici di emergenza 118 con contratto in convenzione. E che i loro contratti con le Asl sono a tempo indeterminato, tuttavia non prevedono né malattia, né tredicesima mensilità, possibilità di ricorrere all’aspettativa.

La rivendicazione che emerge anche dal testo della lettera inviata dai medici soccorritori del 118 della Regione Abruzzo agli Ordini Professionali dei Medici Chirurghi delle quattro provincie.

Di seguito alcuni estratti del testo della lettera.

<<Noi riteniamo che l’attuale contratto (ACN) cui siamo legati, appaia ormai DECONTESTUALIZZATO rispetto ai nostri compiti e agli accresciuti bisogni di un soccorso territoriale, che chiede sempre più interventi qualificati e non limitati al semplice “carica e vai!”. Un soccorso profondamente mutato rispetto agli anni precedenti, che ha visto una sempre maggiore integrazione con l’ospedale. Ne è un esempio il trasporto dei pazienti con patologie tempo dipendente (es. STEMI, ICTUS) verso l’ospedale più adatto (Hub) e non quello più vicino (Spoke), e non solo da territorio ad ospedale, ma anche da ospedale ad ospedale.

Un contratto di lavoro, che NON ci riconosce il diritto alla malattia e all’infortunio, perché regolamentati da polizze assicurative private che liquidano le competenze al termine della malattia, lasciandoci scoperti per tutta la sua durata. È evidente quindi come tutto ciò renda obsoleta la nostra condizione di Medici Convenzionati, poiché ci ingabbia dentro il livello basico di Medico Soccorritore, precludendo così le nostre legittime istanze di avanzamento di carriera e di ulteriore integrazione nel DEA, presso cui siamo certi di poter esprimere pienamente la nostra utilità. Queste opportunità, negate a noi Convenzionati, sono al contrario concesse al medico Dipendente>>.

<<Le chiediamo quindi, signor Presidente, un segnale forte che fughi ogni dubbio sulla posizione del NOSTRO ordine riguardo ai percorsi presenti o futuri da seguire per realizzare la nostra aspirazione circa la dirigenza medica, attraverso il transito alla dipendenza nella rete del DEA. Le chiediamo inoltre un incontro, anche in webinar, al fine di rendere ancor più chiare le criticità>>.