Lescano, tuffo per la vittoria. La Samb espugna di nuovo Trieste

MACERATA – È il Gubbio, al sesto risultato utile consecutivo, il primo a dare un dispiacere al Matelica tra le mura amiche. A firmare l’impresa Gomez, Ferrini e Oukhadda, dopo il momentaneo pari di Volpicelli.

Prima sfida nel campionato professionistico per le ‘vicine di casa’ al confine tra Marche ed Umbria valevole per il 14esimo turno del girone B di Lega Pro. Sette, al momento del fischio d’inizio, i punti che separavano in graduatoria le due compagini.

Nelle fila dei rossoblù mister Torrente era costretto a rinunciare al portiere Cucchietti, ex Torino, vittima di una una frattura alla mandibola nell’allenamento di giovedì, oltre che al talentuoso trequartista Mazz.

In panchina i terzini Migliorelli e Formiconi, in attacco dietro le punte Gomez (ex Hellas Verona) e De Silvestro, spazio a Pasquato, scuola Juventus.

Nelle fila locali, agli indisponibili Rossetti e Di Renzo, era out per squalifica Cason. L’altra variazione riguardava Moretti, con il numero 17 biancorosso che prendeva il posto di Franchi nell’undici di partenza.

Entrambe reduci da un 1-1, rispettivamente con Fermana e Feralpisalò, le formazioni impiegavano la prima parte di gara per studiarsi, poi nell’ultimo quarto d’ora prima dell’intervallo si alzavano i ritmi e crescevano le occasioni su entrambi i fronti. Era il Gubbio a piazzare per primo la stoccata vincente con la precisa inzuccata di Gomez al 26’ pt.

Ancora una volta era però bravo il Matelica a riportarsi subito in carreggiata con la prodezza balistica del neo papà bis Volpicelli (gol dedicato alla sua secondogenita Ludovica).

I biancorossi spingevano sull’acceleratore, reclamando un paio di rigori -uno al 40’ pt ed uno nel finale di frazione – e colpendo una traversa con Bordo, ma erano gli ospiti a riportarsi avanti prima dell’intervallo, con Ferrini lesto a sbrogliare una matassa in area spedendo il cuoio in fondo al sacco.

Nella ripresa era ancora il Gubbio a partire meglio e trovare il gol con Oukhadda al 10’ st. Il punteggio si portava sul 3-1 e la sfida si metteva in ghiaccio, con il punteggio mai in discussione.

Colavitto provava a gettare nella mischia le energie fresche di Fracassini, Barbarossa, Peroni e Franchi, ma erano ancora Volpicelli e Bordo i più pericolosi tra gli uomini di casa. Negli ultimi minuti parziale consolazione per i locali con l’atteso esordio per il giovanissimo figlio d’arte classe 2003 Ruani.

Poco, come sempre, il tempo per rammaricarsi: domenica prossima i biancorossi saranno di scena al Riviera delle Palme per un altro importante derby con la Samb di Zironelli.

La cronaca

Prima frazione

6’ pt: la prima conclusine del match è firmata De Silvestro

15’ pt: discesa di Masini sulla destra, appoggio per Calcagni che serve per la testa di Leonetti

17’ pt: Balestrero libera l’area dopo un cross di Malaccari

23’ pt: bella azione manovrata per i locali, Zamarion agguanta il cross di Masini

26’ pt: GOL!! vantaggio umbro con l’incornata vincente di Gomez

36’ pt: GOL!! Punizione perfetta di Volpicelli e parità ristabilita

39’ pt: traversa di Bordo

41’ pt: Leonetti alto dal limite

43’ pt: GOL!! Mischia in area e Ferrini insacca il raddoppio

46’ pt: protesta il Matelica per un altro fallo in area

Seconda frazione

1’ st: rasoiata mancina di De Silvestro

10’ st: GOL!! Il rasoterra di Oukhadda porta il Gubbio sul doppio vantaggio

15’ st: si fa vedere Malaccari dalla destra

17’ s: protesta per un mani in area il Matelica

19’ st: punizione di Volpicelli deviata in corner, poi ancora murato il numero 7

28’ st: insidioso Bordo

32’ st: Zamarion smanaccia la punizione di Volpicelli

39’ st: pericoloso Pasquato

CAMPIONATO SERIE C, GIRONE “B”

XIV^ GIORNATA

MATELICA – GUBBIO 1-3

MATELICA (4-3-3): 1 Cardinali; 24 Masini (22’ st 2 Fracassini), 4 De Santis, 18 Magri, 27 Maurizii (40’ st 26 Ruani); 19 Calcagni (40’ st 19 Calcagni), 5 Bordo, 11 Balestrero (22’ st Barbarossa); 7 Volpicelli, 17 Moretti (22’ st 23 Franchi), 10 Leonetti. A disposizione: 22 Martorel, 28 Puddu, 8 Pizzutelli, 16 Baraboglia. Allenatore Gianluca Colavitto.

GUBBIO (4-3-1-2): 12 Zamarion, 25 Munoz, 5 Uggè, 15 Signorini, 14 Ferrini; 26 Oukhadda, 8 Megelaitis, 19 Malaccari (36’ st 2 Formiconi); 10 Pasquato; 11 De Silvestro (36’ st 9 Pellegrini), 21 Gomez (44’ st 17 Gerardi). A disposizione: 22 Elisei, 24 Montanari, 3 Migliorelli, 4 Sdaigui, 7 Lovisa, 23 Cinaglia. Allenatore Vincenzo Torrente

ARBITRO: Sig. Bogdan Nicolae Sfira della sezione di Pordenone.

ASSISTENTI: Sig.ri Giorgio Ermanno Minafra e Roberto D’Ascanio della sezione di Roma2.

QUARTO UOMO: Sig. Valerio Pezzopane della sezione de L’Aquila.

RETI: 26’ pt Gomez, 36’ pt Volpicelli, 43’ st Ferrini, 10’ st Oukhadda

NOTE: gara a porte chiuse; locali in divisa biancorossa, pantaloncini e calzettoni rossi e portiere verde; ospiti in divisa bianca, pantaloncini blu e calzettoni blu e portiere giallo; corner 7-6; ammoniti Munoz, Gomez, Signorini, Leonetti e Megelaitis; recupero 2’pt, 5’st.

