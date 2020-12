Ligabue, “7” il nuovo album e una raccolta speciale

JUMP (di Cesidio Colantonio)

L’ho saputo da voci di corridoio. Una vecchia chitarra volò verso il cielo blu come l’occhio di una bambina e lui si girò rapido come un gatto e la prese al volo con il suo agevole scatto del polso. Rimasi a fissare la scritta per qualche minuto come se non avessi il coraggio di crederci. Un angelo della chitarra, con un’ala spezzata, avvolto nelle stelle con i suoi lunghi capelli era volato via. Un sogno troppo presto infranto. Il silenzio si aggirava furtivo lungo le nostre strade lunghe, larghe, squallide e come dicono mille e più canzoni rock ci ritrovavamo a gironzolare il sabato sera per il nostro paese con le note musicali di Eddie che riempivano l’aria da pinguini della notte, l’unico antidoto a serate ataviche, a cercare il passaporto per lasciarlo che arrivò subito dopo sotto forma della prima vera chitarra della loro vita. La musica fu parte integrante della loro fanciullezza, fu qualcosa che il loro subconscio assorbì profondamente. La musica era divertimento, anche quella richiesta con un mex, una dedica radiofonica con il vecchio gettone madreperla. La sua testa racchiudeva già suoni che non avevano possibilità di venire fuori. E secondo una tradizione da tempo consolidata tentava insieme ai suoi amici, mai a corto di esprimere le sue sensazioni, le sue emozioni, le sue fantasie musicali con una scopa, con le vene della fronte pronte ad esplodere. Provare il brivido della musica dal vivo era un sogno impossibile. Il musicologo Cari Seashore sostiene “che la struttura ritmica della musica può creare anche una sensazione di piacere fisico, di libertà, di ampiezza, di nuovi orizzonti”. E quando non faceva pratica su una chitarra vera, girava per il campo verdeggiante suonandone una immaginaria che sarebbe diventata la sua voce, la sua collocazione nel mondo, con le sue fantasie che piano piano prendevano corpo e forma, mentre masticava una vecchia mou comprata all’emporio del paese. Free feeling. Una miscela di rock, blues ed estasi musicale. C’era in tutti noi la sensazione fantastica che stessimo vincendo. Avevamo una gran forza, cavalcavamo con maestria da surfisti la cresta di un’onda altissima anche quando la paura atavica di trovarsi i rossi sotto al letto era al culmine!! La musica diveniva nel tempo esperienza conoscitiva grazie al quale il fan o ascoltatore entrava in diretto contatto con l’artista o sentiva il suo arrivo a milioni di chilometri di distanza. Può il vento ricordare i nomi soffiati nel passato? E con lo scorrere del tempo, l’età e la saggezza” il grande Eddie sussurrava suonando con la chitarra in spalla e non gli importava se lo chiamavano vagabondo perché lui sapeva che c’era qualcosa di più profondo delle apparenze. Nel suo modo di scrivere e suonare c’era quasi sempre uno scontro tra realtà e fantasia. La fantasia serviva a mostrare i diversi aspetti della realtà. Era un’artista trascinante, graffiante e appassionante che distribuiva con inconsueta generosità la bellezza da lui creata. Ed il ricordo e la sua musica sopravviverà quale imperituro monumento ad un grande musicista che dava del tu alla propria chitarra. Ciao Eddie.

Cesidio Colantonio