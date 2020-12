Lutto nel Calcio, è morto Paolo Rossi

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Funereo risveglio questa mattina sul litorale sambenedettese. Un corpo è stato rinvenuto a riva questa mattina all’alba. La macabra scoperta è stata effettuata sulla battigia del lungomare, all’altezza dello chalet Il Pescatore.

Secondo le prime ricostruzioni, la vittima sarebbe un uomo tra i 35 e i 40 anni, forse originario dell’est Europa. Verosimilmente, la salma è stata spinta a riva dalla corrente.

Risulta ancora ignota l’identità del corpo rinvenuto a riva, così come non si conoscono le cause del decesso. Guardia Costiera e Carabinieri sono al lavoro per scoprirlo.