Martinsicuro: ” Complesso Monumentale della Torre Carlo V e Casa Doganale” (Video documentario)

MARTINSICURO – Da oggi è attivo il servizio di esecuzione dei test-gratuiti per contrastare il Coronavirus. In merito anche anche il Sindaco di Martinsicuro, Massimo Vagnoni, tramite un post social, ha tenuto a sensibilizzare la popolazione dicendo: <<Ognuno di noi potrebbe essere un soggetto asintomatico e rischiare di contagiare le persone che frequentiamo in ambito familiare e/o lavorativo. Riuscire ad individuare i soggetti asintomatici sono sicuro ci aiuterà a neutralizzare i rischi del contagio. Vi invito quindi a partecipare numerosi e a sensibilizzare amici, parenti e conoscenti. E’ una cosa importante, non sottovalutiamola>>.

