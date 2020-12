Medici specializzandi nella bufera: slittano gli esiti del concorso

Frustrazione, amarezza, delusione, rabbia. Questo è il vortice di emozioni che sta travolgendo ben 24.000 medici. Migliaia di dottori ancora in attesa di conoscere il loro destino dopo il concorso di accesso ai corsi di specializzazione, che mette in palio 14.455 borse di studio. Un’attesa snervante, frutto di molteplici ritardi e causa di un blocco alla sanità pubblica e ai suoi rami formativi.

Ma diamo uno sguardo al recente passato con un breve flashback. Problemi e proroghe, infatti, sono emersi sin dal principio. Quest’anno il concorso nazionale si è tenuto il 22 settembre, con quasi due mesi di ritardo rispetto a quello dell’anno precedente, svoltosi il 2 luglio 2019. Un’altra ragione alla radice dei ritardi è costituita dalla nomina tardiva dell’Osservatorio nazionale della Formazione Medica Specialistica. Organo fondamentale, istituito con il D.L. del 1999, che si occupa di determinare gli standard di idoneità e qualità per l’accreditamento delle strutture universitarie ospedaliere.

Infine in sede di esame è sorta un’altra delicata problematica: una domanda, la n. 87, è risultata imprecisa. In seguito si è sollevata una polveriera di polemiche e i conseguenziali ricorsi al TAR e al Consiglio di Stato hanno fatto slittare ulteriormente gli esiti definitivi.

Se tutto fosse andato liscio, seguendo la tabella di marcia, i nomi dei vincitori del concorso sarebbero stati resi noti già il 5 ottobre. Gli specializzandi avrebbero avuto cinque giorni di tempo per scegliere la propria destinazione, prima dell’assegnazione prevista per il 13 ottobre. Tutto questo evidentemente non è successo e la prima graduatoria provvisoria è stata emessa il 26 ottobre.

Dopo diversi rinvii, l’ultimo programma sanciva la soluzione dei contenziosi e l’aggiornamento della graduatoria unica nazionale il 30 novembre, mentre i candidati avrebbero dovuto comunicare la scelta della sede entro il 1 dicembre; con conseguenziale assegnazione delle destinazioni il 3 dicembre e l’inizio dei corsi il 30 dello stesso mese. Ma alla fine dei giochi anche questo cronoprogramma è saltato.

Lo stesso 3 dicembre il Ministero dell’Università ha emesso una nota sul sito del governo precisando il da farsi. <<Si informano i candidati al concorso di ammissione dei medici alle scuole di specializzazione di area sanitaria per l’a.a. 2019/2020 che il Consiglio di Stato, con decreto presidenziale n. 6948/2020, pubblicato in data di ieri 2/12/2020, nell’accogliere l’appello cautelare proposto dal MUR avverso i ricorsi di taluni candidati in relazione al quesito n. 87, sospendendo la sentenza impugnata, ha tuttavia espressamente aggiunto che “le ulteriori operazioni concorsuali (previste dall’adottando cronoprogramma per l’assegnazione delle sedi) andranno svolte successivamente alla decisione cautelare collegiale”, fissando la camera di consiglio per il 15.12.2020. Pertanto, in ossequio alla predetta decisione del Giudice Amministrativo, la fase delle assegnazioni dei candidati alle scuole che, in base al cronoprogramma di cui al DDG n. 37 del 30.11.2020 era prevista per l’odierna giornata del 3.12.2020, nonché le successive fasi della procedura, sono da intendersi temporaneamente rinviate di qualche giorno. A seguito della pubblicazione della decisione che il Consiglio di Stato adotterà nell’udienza collegiale fissata per il 15 dicembre p.v., sarà reso noto il cronoprogramma aggiornato delle successive fasi della procedura concorsuale>>.

Questo stallo che imperversa da tempo però ha causato malumori e disagi tra i candidati di categoria. Spieghiamo perché. Dato che l’inizio dei corsi era previsto – secondo l’ultimo aggiornamento – per il 30 dicembre, moltissimi dei futuri specializzandi hanno dovuto licenziarsi con 30 giorni di preavviso. Hanno dovuto così abbandonare posti in guardie mediche, RSA e USCA per poi rimanere con un pugno di mosche in mano, visti gli ulteriori rinvii.

Fino ad oggi sono molte le associazioni del settore che si sono mobilitate per contestare questa assurda condizione che sfavorisce entrambe le parti come un’arma a doppio taglio. Con la sanità pubblica priva di tanta preziosa forza lavoro in un periodo così critico e dall’altra migliaia di dottori lasciati con un pesante bagaglio di punti di domanda. Il Ministro dell’Università, Gaetano Manfredi, in un’intervista al Corriere della Sera, si è mostrato fiducioso, rassicurando i futuri medici specializzandi che il 15 gennaio saranno in corsia. L’augurio certamente non potrebbe essere diverso. Ma c’è da chiedersi queste dichiarazioni rappresentano speranze o realtà?