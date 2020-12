Monteprandone: fuori strada con l’auto, calciatore della Samb illeso

MONTEPRANDONE – Protagonista dell’incidente è il calciatore della Sambenedettese Calcio, Ruben Botta. Il sinistro sarebbe avvenuto a Centobuchi, nella notte tra il 6 e 7 dicembre, nei pressi della rotatoria che porta a San Donato sulla Salaria. Da quanto appreso pare che il calciatore sia finito fuori strada mentre era alla guida della sua automobile mentre rincasava dopo la partita giocata in trasferta a Trieste. L’atleta non ha riportato conseguenze. Sul posto è intervenuta la Polizia locale per effettuare gli accertamenti.