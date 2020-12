Natale in rosso. Cosa si può fare e cosa no

Arrivano le restrizioni. Se ne era parlato per mesi, giorni, settimane, tra dubbi e incertezze sul da farsi. L’Italia intera ferma a interrogarsi su un’unica questione: come comportarsi durante le feste di Natale? La risposta c’è stata forte e chiara. Il Premier Giuseppe Conte con una diretta serale ha espresso tutti i chiarimenti del caso. Sono solo due, stavolta, i toni di colore con cui si tingerà il Paese intero: rosso e arancione. Una disposizione omogenea su tutto il territorio nazionale che ha come obiettivo primario quello di limitare al massimo la linea dei contagi durante queste due settimane di vacanze. La zona rossa è prevista dal 24 dicembre al 6 gennaio nei giorni festivi e prefestivi, mentre scatterà la zona arancione solo nei giorni lavorativi. Per essere ancor più precisi nelle giornate del 24, 25, 26, 27, 31 dicembre e 1, 2, 3, 4 gennaio 2021 si applicheranno le misure “rosse”, mentre per il 28, 29, 30 dicembre e 5 gennaio vigeranno le misure “arancioni”.

Durante le cosiddette giornate rosse le restrizioni saranno più ferree. Non è consentito alcuno spostamento in entrata e in uscita tra regioni e comuni e all’interno degli stessi se non per comprovati motivi lavorativi, di salute, necessità. E’ però consentito rientrare nella propria abitazione o domicilio. Rimarranno chiuse invece tutte le attività non essenziali. Rimarranno aperti, farmacie, parafarmacie, tabaccherie, edicole, supermercati, alimentari. Bar, ristoranti, pizzerie, gelaterie, pasticcerie potranno esclusivamente fare consegne a domicilio e, fino alle 22.00, l’asporto. Per quanto riguarda l’attività motoria, è consentita solo in forma individuale, all’aperto e vicino alla propria abitazione.

Passando alle giornate arancioni, le limitazioni verranno allentate. Le differenze sostanziali sono due: i negozi rimangono aperti ed è consentito qualsiasi spostamento all’interno del proprio comune. Il decreto però introduce una nuova norma in favore dei comuni con una popolazione che non supera i 5000 abitanti. Per questi sarà possibile uscire dal territorio del proprio comune rimanendo, però, entro un raggio di 30km. Questa regola non vale invece se ci si sposta per andare nel comuni capoluoghi di provincia, nemmeno se si trovano entro i 30km di distanza.

Tuttavia si può tirare un piccolo sospiro di sollievo, perché durante l’intero periodo delle festività, dal giorno della Vigilia di Natale alla befana saranno consentiti cenoni e pranzi con non più di due non conviventi. Ovvero solo un massimo di due persone non conviventi potranno recarsi presso una sola abitazione privata per far visita ai parenti più stretti, anche sotto Natale. Non rientrano nel conteggio i minori sotto i 14 anni sui quali è esercitata la potestà genitoriale e le persone disabili non autosufficienti conviventi. Ciò è consentito una sola volta al giorno e nella fascia oraria compresa tra le 5.00 e le 22.00. A questa si aggiunge un’ulteriore deroga: l’opportunità di spostarsi verso le seconde case all’interno della stessa Regione, dal 24 al 6 gennaio. Rimane sempre valido il coprifuoco delle dieci di sera.