Patrik Zaki: domani l’udienza a dieci mesi dalla carcerazione

L’udienza in tribunale di Patrik Zaki è stata convocata per domani 6 dicembre 2020. A darne conferma è stato Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International Italia, sul suo account Twitter. Anche gli attivisti dell’associazione Free Patrik riportano la notizia e specificano: <<Siamo stati informati che la data precedentemente annunciata non era corretta, e all’avvocato di Patrick è stato detto oggi che la data dell’udienza è domani, domenica 6/12. Apprezziamo la preoccupazione di tutti e vi ringraziamo per la vostra continua solidarietà>>. Infatti inizialmente la convocazione era prevista per oggi 5 dicembre. Si tratta comunque di un anticipo notevole, in quanto tutti si aspettavano un pronunciamento in tribunale solo per il mese prossimo, a gennaio.

Patrik è ormai rinchiuso nel carcere di Tora, alle porte del Cairo, dal 7 febbraio. Ben 10 mesi. L’ultima seduta, svoltasi il 21 novembre scorso, ha prolungato per l’ennesima volta, per ulteriori 45 giorni, la custodia cautelare del giovane attivista egiziano. Le accuse contro di lui sono di incitazione alla protesta e istigazione a crimini terroristici, punibili con una pena che può arrivare fino a 25 anni di carcere. L’Egitto avrebbe usato contro di lui dei post ritrovati su Facebook e appartenenti a un account che la difesa di Zaki considera falso e non appartenente allo studente dell’Università di Bologna. <<Siamo di fronte a un vero e proprio accanimento giudiziario da parte dell’Egitto nei confronti di Patrick>> – ha dichiarato all’Ansa Riccardo Noury.

Una situazione diventata ancor più insostenibile alla luce dell’avvento della pandemia da Covid-19 che già da tempo è entrata all’interno del complesso carcerario di Tora. Zaki nel frattempo continua a sentirsi con la sua famiglia, tramite lettere. Mentre a fornire continue informazioni sul suo stato ci sono diverse associazioni ed enti internazionali come Amnesty, Free Patrik, ADI (Associazione Dottorandi e Dottori di Ricerca in Italia) e EIPR (Egyptian Initiative for Personal Rights). Quest’ultima è una ONG egiziana con cui Patrik Zaki ha collaborato in passato e ieri ha espresso l’auspicio che l’attivista 29enne venga liberato al più presto, così come successo ai tre dirigenti della stessa organizzazione. Stiamo parlando di Gasser Abdel Razek, Karim Ennara e Mohamed Bashir, rilasciati dopo due settimane di detenzione. Ha lanciato un appello per la liberazione loro e di Patrik anche l’attrice statunitense Scarlett Johansson.

<<Quattro persone che sono state ingiustamente arrestate per il loro lavoro. Lottando per la dignità degli altri. Il loro unico crimine è stato quello di difendere la dignità degli egiziani. Sono impressionata dal coraggio di questi uomini che continuano il loro lavoro per difendere i diritti delle persone a un costo così alto. Un governo democratico dovrebbe celebrare uomini così, non imprigionarli. Loro sono il meglio di noi>> – ha affermato la Johansson.