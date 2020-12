Pescara: asfissiato dal barbecue, 39enne trovato morto in casa

PIANELLA – Tragedia ieri sera in un appartamento in contrada Cerratina di Pianella (Pescara). Un 39enne è stato trovato in casa da un amico, privo di sensi. Sul posto sono intervenuti immediatamente i i carabinieri di Pianella e i sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo. Da quanto si apprende, il medico legale non ha trovato segno di violenza. Infatti sarebbe morto per asfissia da monossido di carbonio a causa di una griglia per il barbecue a carbone presente nella stanza, rinvenuta ancora accesa.