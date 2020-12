Pescara: dall’Abruzzo allaPuglia con 1,5 chili di marijuana nel bagagliaio, arrestato un 23enne

Un giovane pescarese di 23 anni è stato arrestato dalla polizia stradale, nel corso di un posto di controllo al casello autostradale di Poggio Imperiale in Puglia. Il ragazzo, oltre a non aver rispettato le limitazioni di spostamento imposte dalla zona arancione, è stato sorpreso a viaggiare con un chilo e mezzo di sostanza stupefacente nell’automobile.

Il 23enne si trovava alla guida di una Fiat Punto quando è stato fermato dagli agenti della stradale. Il giovane ha cercato di giustificare lo spostamento ma è apparso subito nervoso e agitato. Dati i precedenti del ragazzo, tra cui la detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, gli agenti hanno provveduto al controllo del veicolo.

Nel bagagliaio, è stata rinvenuta una valigia contenente 7 involucri in cellophane termosaldati, al cui interno c’era sostanza stupefacente, in particolare marijuana. Il giovane 23enne pescarese, è stato tratto in arresto per detenzione, ai fini di spaccio, di sostanza stupefacente e, su disposizione dell’autorità giudiziaria competente, accompagnato nel carcere di Trani. L’arrestato è stato anche sanzionato per inosservanza delle norme atte al contenimento del rischio epidemiologico da Covid-19 (Coronavirus).