Pescara: scoperta una palestra ancora aperta, quattro sanzioni

PESCARA – A fronte dei controlli sulla sicurezza alimentare e la tutela della salute, effettuati dai Carabinieri del Nas, un’impresa del Pescarese, produttrice di conserve alimentari, dolci e specialità natalizie abruzzesi, è finita nei guai per frode. Sono stati rinvenuti oltre 100 vasetti, destinati alla vendita, che riportavano un peso non corrispondente a quanto contenuto nel prodotto. Infatti, il peso netto del prodotto indiato sulla bilancia, era superiore rispetto a quello effettivo. Tutti i prodotti alimentari sono stati posti sotto sequestro e l’operatore dell’azienda segnalato alla procura di Pescara per frode commerciale.