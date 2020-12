Pesticidi negli alimenti. I dati preoccupano

Conosciamo veramente quel che mangiamo? A chiarirci le idee su questo tema tanto delicato e importante è ancora una volta Legambiente. L’associazione ambientalista, il 17 dicembre, ha pubblicato il rapporto annuale sulla presenza negli alimenti di fitofarmaci, più comunemente noti come pesticidi.

Boscalid, Dimethomorph, Fludioxonil, Acetamiprid, Pyraclostrobin, Tebuconazole, Azoxystrobin, Metalaxyl, Methoxyfenozide, Chlorpyrifos, Imidacloprid, Pirimiphos-methyl e Metrafenone. Sono questi i nomi dei pesticidi più diffusi negli alimenti in Italia. I dati emersi da questo studio sono tanto sorprendenti quanto inquietanti. Sono stati analizzati campioni di diversi tipi di alimenti: frutta, verdura, prodotti trasformati e altri prodotti rientranti nella categoria “altre matrici”. Complessivamente solo il 52% dei campioni degli alimenti sottoposti ad analisi sono privi di residui di pesticidi. Si tratta principalmente di fungicidi e insetticidi utilizzati in agricoltura e che arrivano direttamente sulle nostre tavole. Dando uno sguardo attento alle cifre l’1,2% dei campioni studiati sono considerati come irregolari, mentre i campioni regolari con un solo residuo sono il 17,3%. Infine i campioni regolari con più di un residuo sono il 27,6% e quelli con almeno un residuo l’1,9%, per una percentuale complessiva pari a 48. La situazione non cambia, anzi peggiora se si guarda ai dati relativi alla frutta dove i pesticidi arrivano a contaminare oltre il 70% dei prodotti, mentre solo il 28,5% ne rimane indenne. Passando alla verdura la situazione sembra migliorare anche se non di molto perché i prodotti privi di pesticidi sono il 64,1% contro il 35,9% contenente residui. Passando ai prodotti trasformati le cifre si mantengono sugli stessi livelli, il 61,5% non presenta alcun residuo di pesticida contro il 38,5% dei prodotti che invece ne contengono.

Legambiente tiene a precisare che è possibile proteggere gli alimenti da insetti e parassiti seguendo metodi di prevenzione alternativi che escludono fitofarmaci e mettono in atto corrette pratiche di gestione agronomica. Ciò è possibile senza minare elevati standard di produzione e al tempo stesso proteggere le piante da attacchi parassitari in maniera efficace.

La presenza di pesticidi, infatti, è deleteria sia per la nostra salute sia per l’ambiente e al giorno d’oggi molte aziende ne fanno ancora uso quotidianamente. Inoltre <<il problema vero>> – secondo Legambiente – <<è il multiresiduo, che la legislazione europea non considera come non conforme se ogni singolo livello di residuo non supera il limite massimo consentito, benché sia noto da anni che le interazioni di più e diversi principi attivi tra loro possano provocare effetti additivi o addirittura sinergici a scapito dell’organismo umano>>.