Pineto: svaligiano una villetta, portati via 10mila euro in contanti e gioielli

PINETO – Il furto è stato messo a segno nella tarda serata di lunedì sera, in una villetta di un commerciante del luogo. In casa non c’era nessuno e così i ladri hanno agito, nonostante l’attivazione dell’impianto di allarme, portando via un bottino per un valore di 10mila euro in contanti e altrettanti gioielli di cui ancora non si conosce la stima. Gli agenti stanno visionando le telecamere di video-sorveglianza della zona per risalire ai responsabili del furto, che sarebbero entrati forzando una porta finestra della casa.