Samb: Giuliano Fiorini firma l’unica vittoria in casa Arezzo. Tutti i precedenti

Dopo oltre tredici anni la Samb rende visita all’Arezzo. Sono diciotto i precedenti in casa dei toscani, diciassette in campionato (7 in serie B, 10 in serie C, compreso un match poi annullato) e uno in Coppa Italia di serie C il 29 gennaio 2003, 2-1 a favore degli amaranto.

I primi cinque incontri si sono giocati nel vecchio stadio cittadino “Giuseppe Mancini” (bersagliere aretino, giovane martire nella prima guerra mondiale, medaglia d’oro al valor militare) che era situato nell’area dell’ex Campo di Marte e dell’attuale parco pubblico retrostante la Stazione Ferroviaria.

Dalla sfida del 26 novembre 1967, teatro di gioco è stato lo “Stadio Comunale”, oggi “Euronics-Città di Arezzo”.

Il bilancio complessivo è di una sola vittoria della Samb (in serie B), 5 pareggi (uno annullato) e 12 vittorie dei toscani (una in Coppa).

Il primo scontro, in serie C, datato 3 dicembre 1939 vede l’Arezzo di Luigi Cevenini (detto Zizì) battere 3-0 la Samb di Antonio Moretti.

E’ l’inizio di sette scontri consecutivi, giocati tutti nel Terzo Livello, che vedono uscire sconfitti altrettante volte i rossoblu con un parziale di tre reti segnate contro le quattordici realizzate dalla compagine amaranto.

Il 26 novembre 1967 il gol vittoria dell’aretino Benvenuto al 13° minuto della ripresa di Arezzo-Samb 1-0 spezza il record del portiere rossoblu Roberto Tancredi, imbattuto dall’inizio del torneo per oltre dieci giornate, 958 minuti.

E’ la “SamBergamasco” (la memorabile squadra rossoblu allenata da Marino Bergamasco) a ottenere il primo punto in casa dei toscani anche se la gara si gioca sul neutro di Terni: è il 1° dicembre 1974 e la Samb sfiora addirittura il colpaccio. Al 7° della ripresa un batti e ribatti davanti al portiere aretino Candussi trova l’intervento vincente di “faina”-Maurizio Simonato. I rossoblu sfiorano il raddoppio ma a due minuti dal 90° ecco la beffa con il calcio di rigore concesso da Giuseppe Moretto di San Donà di Piave e realizzato da Mario Fara: 1-1.

Fortunata la Samb di Nedo Sonetti il 15 febbraio 1981 per il primo punto sul terreno del “Città di Arezzo”: due legni dei locali, altrettanti salvataggi sulla linea dei rossoblu e un pallone sciupato di testa dall’aretino Tullio Gritti: 0-0.

Il 24 ottobre 1982 in serie B la Samb di Sonetti esce sconfitta 0-1 per la rete toscana di Domenico Neri su rigore alla mezzora della ripresa. L’arbitro Lucio Polacco di Conegliano Veneto espelle anche il rossoblu Franco Caccia al 90°.

Il 27 novembre 1983 arriva l’unica vittoria in terra aretina, 1-0. A siglare il gol vittoria della Samb di Roberto Clagluna è il compianto Giuliano Fiorini alla mezzora del primo tempo.

Seguono tre sconfitte consecutive e di misura: il 13 gennaio 1985 0-1 con Sandro Tovalieri che al 34° di gioco trasforma un calcio di rigore, il 3 novembre dello stesso anno 1-2 (marcatori Guido Ugolotti e Carlo Muraro per l’Arezzo, Roberto Di Nicola per la Samb nei primi 45 minuti di gioco) e il 19 aprile 1987 0-1 con una sfortunatissima autorete del martinsicurese rossoblu Guido Di Fabio.

E’ 0-0 il 10 aprile 1988 tra la Samb di Angelo Domenghini e i toscani di Angelillo nell’ultimo precedente in serie B.

Ancora a reti bianche, 0-0, gli ultimi due precedenti disputati entrambi in serie C.

Quello dei rossoblu di mister Boniek, il 7 marzo 1993, verrà annullato per il ritiro dei locali dal Campionato.

L’ultimo, il 21 ottobre 2007, con l’ex di turno Guido Ugolotti sulla panchina della Samb e oltre cento tifosi rossoblu a colorare gli spalti dell’impianto toscano.

Luigi Tommolini

TUTTI I PRECEDENTI IN CASA ARETINA

