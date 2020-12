Samb-Matelica: il cammino delle due squadre. Diario di bordo

Ventiquattro i punti in classifica dei rossoblù, frutto delle vittorie con Gubbio, Fano, Mantova, Vis Pesaro, Arezzo e Triestina, dei pari con Fermana, Imolese, SudTirol, Perugia, Ravenna, Legnago. Due le battute d’arresto, rispettivamente con Carpi e Modena.

“Incontriamo forse la squadra più in forma del momento – ha dichiarato mister Colavitto al termine della rifinitura mattutina – con un organico di tutto rispetto. Non possiamo assolutamente permetterci cali di concentrazione. Dobbiamo entrare in campo con una grossa determinazione, con entusiasmo, rabbia agonistica e passione per ritrovare il risultato che per noi ha un’importanza vitale. D’altronde si lavora sodo tutta la settimana per questo”.

Il Matelica comunica inoltre che il ciclo di tamponi effettuati nella giornata di ieri ha dato esito negativo per tutti i componenti del gruppo squadra.

Di seguito l’elenco dei giocatori convocati per la gara di domani.

PORTIERI Cardinali, Martorel, Puddu.

DIFENSORI Baraboglia, Cason, De Santis, Fracassini, Magri, Masini, Maurizii.

CENTROCAMPISTI Balestrero, Barbarossa, Bordo, Calcagni, Pizzutelli, Ruani, Santamarianova.

ATTACCANTI Franchi, Leonetti, Moretti, Peroni, Rossetti, Volpicelli.

(foto Gianmaria Matteucci)

