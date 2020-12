Samb, Nobile parla in vista del Matelica: “Sarà una gara speciale. Siamo pronti per salire in Serie B”

In vista del match contro il Metelica, Tommaso Nobile ha parlato in conferenza stampa dato il suo ruolo da doppio ex della partita. Queste sono le parole del giocatore della Sambenedettese: “Sicuramente sarà una bella emozione giocare di nuovo contro il Matelica, sarà una motivazione per me per fare bene e sono contento per loro che sono riusciti a fare il salto di categoria. Il 4-1 contro la Samb? E’ un bel ricordo, lo stadio era pieno ed è stato molto bello. I rigori li tirerei volentieri, ma li lascio agli altri. A San Benedetto mi sono trovato subito bene, conosco la piazza e so il calore che danno i tifosi. Cerco di dare il meglio di me in ogni partita. Siamo una squadra nuova, abbiamo sempre provato a fare il nostro gioco. All’inizio abbiamo fatto fatica, ma ora stiamo facendo bene. La differenza con Montero? Non c’è tutta questa differenza, ci sono solamente metodi di lavoro diversi. Il salto in classifica è dato dalla classifica corta, in questo momento noi abbiamo vinto mentre le altre si sono fermate. Puntare al primo posto è l’obiettivo di tutti, faremo di tutto per riuscirci perchè abbiamo una squadra molto forte. Ogni partita per noi è una finale, ad inizio campionato in cui abbiamo faticato, ora che abbiamo ingranato sappiamo che dobbiamo affrontare ogni squadra come se fossero prime in classifica. Dobbiamo dare il massimo a prescindere dagli avversari. Ti senti pronto per la Serie B? Sono venuto qui per ambire a tornare nella categoria con questa squadra, mi sento pronto”.

