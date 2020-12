San Benedetto del Tronto: allerta meteo per domani 29 dicembre, venti forti sud-occidentali

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il fatto è accaduto nella notte tra il 22 e il 23 dicembre. Un 50enne di origini laziali ma residente in città, è stato trovato in evidente stato di alterazione psicofisica all’interno della propria abitazione. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, insieme ai sanitari del 118. L’uomo, nel tentativo di essere calmato, avrebbe cominciato ad insultare sia il personale del 118 sia i militari. Un di loro avrebbe anche riportato lesioni ad una gamba con una prognosi di 10 giorni. L’uomo è stato tratto in arresto e ora su di lui grava l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale.