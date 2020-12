San Benedetto del Tronto: in arrivo 8mila dosi di vaccino per le Marche, 975 a San Benedetto

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – L’arrivo degli 8.775 vaccini Covid-19 destinati al personale della sanità pubblica, privata e delle Rsa marchigiane è previsto per domani 30 dicembre, presso l’aeroporto di Falconara Marittima. 975 vaccini andranno all’Inrca e all’Azienda ospedaliera di Torrette di Ancona, 1.950 saranno per Fossombrone per gli ospedali di Urbino e Marche Nord, 975 per Camerino; 975 per Civitanova Marche, 975 per Fermo e 1.950 per Jesi, Fabriano, Senigallia. Presso la struttura ospedaliera di San Benedetto del Tronto ne arriveranno un numero pari a 975.