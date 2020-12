San Benedetto del Tronto: in motorino con hashish e marijuana, arrestato 24enne

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il blitz antidroga è stato effettuato da parte del Commissariato di Polizia di San Benedetto del Tronto, nella mattinata di oggi 14 dicembre. Nei guai è finito un 24enne che nella giornata di sabato 12 dicembre, viaggiava su un motociclo che transitava in modo anomalo e a velocità sostenuta, facendo zig-zag tra i veicoli in marcia. La pattuglia ha deciso di seguirlo fino ad Alba Adriatica. Il giovane è stato sanzionato sia per aver violato il codice della strada, avendo anche la patente revocata, sia per non aver rispettato le norme anti-covid, visto che è stato trovato fuori comune di residenza senza una valida motivazione. Durante la perquisizione sono stati rinvenuti un chilo e mezzo di sostanze stupefacenti. Conseguentemente alla perquisizione domiciliare è stato trovato materiale per il confezionamento delle dosi. Rinvenuta una piccola pressa e sequestrati due cellulari. Tutte le sostanze stupefacenti, panetti di hashish e marijuana, sono state poste immediatamente sotto sequestro e il 24enne è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.