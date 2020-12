San Benedetto del Tronto: Polizia e Carabinieri in centro per litigio tra ragazzi

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il litigio è avvenuto nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 30 dicembre, in viale secondo Moretti. Da quanto appreso pare che nel litigio siano coinvolti dei ragazzi. Sul posto sono intervenuti Carabinieri e Polizia per gli accertamenti del caso. Rimangono da chiarire le cause della discussione e se, eventualmente, sono stati presi provvedimenti.