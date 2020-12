San Benedetto del Tronto: scontro auto-ciclista sul lungomare

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – L’incidente è avvenuto questa mattina, sul lungomare di San Benedetto del Tronto, all’altezza dello chalet “Medusa”. Coinvolto un ciclista che si è scontrato con un’auto. Sul posto immediatamente i sanitari del 118 e la Polizia Municipale per i rilievi. Le cause, in fase di accertamento.