Serie B, Ascoli: Ciro Polito è il nuovo Direttore Sportivo

ASCOLI PICENO – Colpo esterno del Cosenza sull’Ascoli con Baez, Gliozzi e Bittante che griffano lo 0-3: i calabresi provano a lasciare la zona calda della classifica, mentre i marchigiani restano impiantati a quota 6 punti, davanti solo all’Entella.

IL TABELLINO

ASCOLI (4-3-3): Leali; Pucino (80′ Gerbo), Brosco, Spendlhofer, Sini; Cavion (80′ Corbo), Buchel (71′ Lico), Saric; Chiricò, Bajic, Sabiri (58′ Tupta). A disp. Ndiaye, Sarr, Sarzi Puttini, Scorza, Donis, Avlonitis, Eramo, Pierini. All. Rossi.

COSENZA (3-4-3): Falcone; Tiritiello, Idda, Legittimo; Bittante (80′ Bouah), Petrucci (83′ Bruccini), Sciaudone, Vera (72′ Corsi); Sueva (65′ Bahlouli), Baez, Gliozzi (80′ Kone). A disp. Matosevic, Saracco, Petre, Sacko, Ba, Borelli, Ingrosso. All. Occhiuzzi.

ARBITRO: Robilotta di Sala Consilina

RETI: 45′ Baez (C), 47′ Gliozzi (C), 79′ Bittante (C)

NOTE: ammoniti Sueva (C), Petrucci (C), Sini (A), Tiritiello (C), Brosco (A). Espulso al 93′ Lico (A). Rec. 1′ pt, 3′ st.

Al termine della partita con il Cosenza Mister Rossi ha commentato così la sconfitta:

“Chiedo scusa alla gente di Ascoli per questa sconfitta, sono l’allenatore e mi assumo le responsabilità, la battuta d’arresto di stasera non se l’aspettava nessuno, soprattutto per il modo in cui è maturata, abbiamo perso tutti i duelli, evidentemente non abbiamo recuperato fisicamente. Conosco solo il lavoro per uscire fuori da queste situazioni, stasera siamo mancati sotto tutti i punti di vista. Quando le cose non vanno bene si cercano sempre i responsabili, io invece devo trovare il rimedio“.

Per info su Oggi Sport: https://oggisport.it/ e la pagina Facebook https://www.facebook.com/oggisport/?notif_id=1597904047411099¬if_t=page_fan