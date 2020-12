Serie B: Cremonese-Ascoli 3-3. Grandi emozioni nella gara tra lombardi e marchigiani.

CREMONESE (4-3-3): Volpe; Fiordaliso, Bianchetti, Terranova, Valeri; Valzania (65′ Gustafson), Castagnetti, Deli (58′ Pinato); Gaetano (46′ Celar), Strizzolo (65′ Ciofani), Buonaiuto (83′ Ceravolo). A disp.: Alfonso, Zaccagno, Nardi, Ghisolfi, Bia, Schirone, Bernasconi. All.: Bisoli

ASCOLI (4-3-3): Leali; Corbo (78′ Pucino), Brosco, Spendlhofer, Sini (69′ Kragl); Cavion, Buchel, Saric; Chiricò (78′ Sabiri), Bajic (86′ Tupta), Cangiano. A disp.: Ndiaye, Sarr, Sarzi Puttini, Donis, Avlonitis, Gerbo, Lico, Pierini. All.: Rossi

ARBITRO: Marini – sez. Roma 1

RETI: 17′ Strizzolo (C), 26′, 32′, 57′ Bajic (A), 44′ e 55′ Deli (C)

NOTE: Ammoniti Chiricò (A), Bianchetti (C), Valzania (C), Buchel (A), Valeri (C), Gustafson (C), Bonato (C). Espulso all’85’ il tecnico della Cremonese Bisoli per proteste. Al 39′ Volpe (C) neutralizza il rigore calciato da Bajic (A). Prima del match osservato 1′ di raccoglimento in memoria di Paolo Rossi. Rec. 1′ pt, 5′ st.