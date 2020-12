Serie C, 16° turno: Designazioni. Cesena-Samb a Fontani, i precedenti

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il signor Federico FONTANI, appartenente alla sezione di Siena, è stato designato a dirigere i rossoblù nel match contro il Cesena in programma allo Stadio “Orogel-Manuzzi” della città romagnola, sabato 19 dicembre alle ore 15:00.

Suoi assistenti saranno il signor Domenico FONTEMURATO (Assistente 1) della sezione di Roma 2 e il signor Francesco CIANCAGLINI (Assistente 2) della sezione di Vasto.

Quarto Ufficiale sarà il signor Stefano NICOLINI della sezione di Brescia.

IL DIRETTORE DI GARA

Il Signor Federico FONTANI è alla quarta stagione nella “C.A.N. C”.

Ha un precedente con la Samb:

15 settembre 2019, serie C, 4a giornata, SAMB-Arzignano 2-1 (Reti: 22pt Cais, 9st CERNIGOI, 41st FREDIANI. All.: Paolo Montero).

(*) designato anche il 23 febbraio e l’11 marzo scorsi per le gare Piacenza-Samb e recupero, mai giocate per Emergenza CoViD19.

Due precedenti con il Cesena:

27 ottobre 2019, serie C, 12a giornata, Ravenna-CESENA 1-1 (per il Ravenna realizzava l’attuale attaccante della Samb Nocciolini)

(per il Ravenna realizzava l’attuale attaccante della Samb Nocciolini) 18 ottobre 2020, serie C, 5a giornata, Gubbio-CESENA 1-2 (rigore Cesena sullo 0-0, parato. 3 espulsioni, tutte sull’1-2; la prima per doppia ammonizione al Gubbio, le altre due “dirette” ancora al Gubbio e al Cesena).

In questa stagione ha arbitrato sei incontri in serie C

(2 vittorie in Casa, 2 Pareggi, 2 vittorie in Trasferta).

2 rigori assegnati (uno alla Squadra di Casa, l’altro agli Ospiti).

6 espulsioni = 5 squadra Casa (2 “dirette” + 3 “doppia ammonizione”) e una squadra Fuori (“diretta”).

3 ottobre 2020, 2a giornata, Viterbese-Avellino 0-1 ( espulsione Viterbese per doppia ammonizione sullo 0-0);

Viterbese per doppia ammonizione sullo 0-0); 18 ottobre 2020, serie C, 5a giornata, Gubbio-CESENA 1-2 ( rigore Cesena sullo 0-0, parato. 3 espulsioni , tutte sull’1-2; la prima per doppia ammonizione al Gubbio, le altre due “dirette” ancora al Gubbio e al Cesena);

Cesena sullo 0-0, parato. , tutte sull’1-2; la prima per doppia ammonizione al Gubbio, le altre due “dirette” ancora al Gubbio e al Cesena); 25 ottobre 2020, 7a giornata, Perugia-Vis Pesaro 2-1;

11 novembre 2020, 10a giornata, Triestina-Imolese 1-0;

25 novembre 2020, 9a giornata, Bisceglie-Monopoli 1-1 ( rigore Bisceglie al 95° sullo 0-1, realizzato);

Bisceglie al 95° sullo 0-1, realizzato); 6 dicembre 2020, 14a giornata, Catania-Cavese 1-1 (due espulsioni, entrambe al Catania sull’1-1: la prima per doppia ammonizione, la seconda “diretta”).

Luigi Tommolini

Le altre designazioni della 16a giornata nel girone B di serie C

FERALPISALO’-FERMANA: Andrea Bordin di Bassano del Grappa;

GUBBIO-PADOVA: Daniele Rutella di Enna;

LEGNAGO-MANTOVA: Luca Cherchi di Carbonia;

MATELICA-CARPI: Andrea Ancora di Roma 1;

MODENA-AJ FANO: Maria Sole Ferrieri Caputi di Livorno;

RAVENNA-IMOLESE: Carlo Rinaldi di Bassano del Grappa;

TRIESTINA-PERUGIA: Alessandro Di Graci di Como;

VIRTUS VERONA-SUDTIROL: Luca Angelucci di Foligno;

VIS PESARO-AREZZO: Mario Davide Arace di Lugo di Romagna.

